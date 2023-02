Paolo Maldini realizó toda su carrera en el AC Milan | Fuente: Twitter: FIFA

Paolo Maldini es una leyenda del fútbol italiano e ídolo del AC Milan, donde realizó toda su carrera futbolística por 25 años y conquistó dos Copas de Europa, tres Champions League, siete títulos de Serie A y más trofeos portando la cinta de capitán en el elenco rossonero.

Sin embargo, el histórico defensor sorprendió al calificarse como el futbolista “más perdedor de la historia” en un diálogo a través de Instagram Live con su excompañero de selección Christian Vieri.

"Yo soy el jugador más perdedor de la historia. Explico el razonamiento. Gané muchísimo, cinco Copas de Europa, pero perdí tres finales de 'Champions', una Supercopa europea, tres finales de Intercontinental, una final del Mundial (1994) una del Europeo, una semifinal de un Mundial, y podría seguir", afirmó Maldini.

En ese recuerdo de derrotas, el actual directivo del AC Milan recordó la final del Mundial 1994, donde Italia perdió en la definición por penales frente a Brasil. “En la selección lamentablemente tuve grandes equipos, grandes ocasiones, pero al final perdimos por penales. Y luego en 2006, cuando no estaba, ganaron por penales, es así", dijo.

Paolo Maldini cerró su carrera en 2009, por lo que contó por qué no acudió al Mundial 2006, donde Italia consiguió el título. "Cuando en 2006 Marcello Lippi me llamó, le dije que no por respeto al anterior seleccionador, Giovanni Trapattoni, al que ya había dicho que dejaría la selección. Cuando Italia ganó la final en Berlín contra Francia, pensé 'ok, tengo mala suerte'", afirmó.

Te sugerimos leer