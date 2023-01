Portugal empató 2-2 con Serbia por las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: Captura

Tirando la cinta de capitán y diciendo de todo. Así, caliente por el resultado, Cristiano Ronaldo abandonó el campo tras el empate de Portugal 2-2 con Serbia en Belgrado por la segunda fecha de las Eliminatorias Europeas Qatar 2022.

El cuadro luso ganaba con tranquilidad con el doblete de Diogo Jota, pero tras el descanso el local consiguió la paridad. Esto, sin dudas, sorprendió al vigente campeón de Europa, que tuvo a 'CR7' en el campo, aunque sin la posibilidad de ser relevante en la contienda, como le sucedió ante Azerbaiyán. No obstante, todo pudo cambiar.

Cuando se jugaba ya el agregado del segundo tiempo, un pelotazo desde el medio sector fue hacia la ubicación de Cristiano Ronaldo, quien merodeaba el área. El arquero Dmitrovic calculó mal en su intento de salir a atrapar el balón y esto fue aprovechado por el atacante de Juventus, que alcanzó a impactar la pelota y dirigir la trayectoria de esta hacia la portería.

Precisamente, el balón llegó al arco y traspasó la línea de meta, para luego ser despejado por Mitrovic. Cristiano Ronaldo corrió a celebrar su conquista y el eventual 2-3, pero el juez de línea no se inmutó ante la acción, provocando el reclamo desesperado del 'crack' mundial.

El cuerpo arbitral consideró que el disparo de 'CR7' no cruzó la línea de gol en su totalidad. Debido a que no hay VAR en las Eliminatorias de la UEFA, la decisión final fue esa, que no hubo gol. Era ganar sobre la hora.

Cristiano tuvo la gran ocasión de darle el triunfo a Portugal y mejorar su presentación, sin embargo, se marchó diciendo de todo y con el empate registrado.

