Colombia vs. Venezuela | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mauricio Due񡳠POOL

Colombia perdió apenas a los siete minutos de juego a Santiago Arias, quien sufrió una lamentable lesión en el tobillo cuando disputó un balón con Darwin Machís en el partido ante Venezuela por la fecha inicial de las Eliminatorias Qatar 2022.

La 'Vinotinto' cargó en ataque por el sector izquierdo, donde el pase llegó sobre Machís. A su marca fue Arias, quien pudo cruzar para enviar la pelota al tiro de esquina. Sin embargo, al momento de barrerse, el pie izquierdo se le trabó con el césped y el choque provocó que el venezolano caiga sobre él, generando más peso en dirección contraria al tobillo de Arias.

Santiago se retorció de dolor y mientras los futbolistas no podían creer lo sucedido, el árbitro ecuatoriano Guillermo Enrique le mostró la cartulina roja a Machís. El atacante no podía creer la decisión del colegiado, ya que argumentaba que no había cometido infracción.

Tuvo que ser llamado Enrique por el VAR para revisar la jugada y ahí verificó que el extremo de Venezuela chocó con su rival, pero en ningún momento le pisó. Así, el árbitro retornó al campo y anuló la expulsión, corrigiendo lo que pudo ser un escándalo.

ALINEACIONES:

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Muriel, Duvan Zapata.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Wilker Ángel, Jhon Chancellor, Roberto Rosales, Tomás Rincón, Yangel Herrera, John Murillo, Jefferson Savarino, Darwin Machis, Sergio Córdova

Colombia vs. Venezuela | Fuente: Movistar Deportes

Te sugerimos leer