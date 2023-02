Exequiel Palacios se marchó lesionado ante Paraguay | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARCELO ENDELLI

Ángel Romero es uno de los principales protagonistas en La Bombonera al anotar de penal el primer tanto del Argentina vs. Paraguay, no obstante, el atacante también apareció en una acción donde no quien llevó la peor parte fue Exequiel Palacios.

Sobre los 26 minutos, Palacios esperó controlar un servicio por alto cerca del mediocampo y la búsqueda del esférico también acudió Romero. El atacante guaraní saltó y tras el impulso chocó con su rival, impactándole con la rodilla sobre la espalda baja.

De inmediato, el mediocampista del Bayer Leverkusen quedó tendido en el gramado y realizó muchos gestos de dolor. Una jugada similar fue la que vivió Neymar en el Mundial 2014 y eso lo dejó fuera de las canchas por algún tiempo.

Exequiel Palacios fue atendido por el departamento médico, pero no pudo continuar, dejando su lugar a Gio Lo Celso. Esto, sin duda, deja en la incertidumbre también su presencia para el choque en Lima ante la Selección Peruana, el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional.

ALINEACIONES:

Argentina: Franco Armani; Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel; Nicolás González, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul; Lucas Ocampo, Lionel Messi, Lautaro Martínez.

Paraguay: Antony Silva; Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso; Gastón Giménez, Ángel Cardozo, Mathias Villasanti; Ángel Romero, Miguel Almirón; Darío Lezcano.

Argentina vs. Paraguay | Fuente: Movistar Deportes

Te sugerimos leer