Cristiano Ronaldo tiró la cinta de capitán tras gol anulado ante Serbia | Fuente: Sport TV

Este sábado Portugal empató por 2-2 ante Serbia y el encuentro tuvo un polémico momento hacia el final, cuando Cristiano Ronaldo estuvo muy cerca de anotar el gol del triunfo en el minuto 94.

El delantero portugués disparó en el último minuto del encuentro. Sin embargo, el gol fue anulado ya que, según el árbitro, la pelota no ingresó en su totalidad para cuando apareció el defensa a despejarla. Al no haber VAR, la controversia no pudo resolverse viéndola nuevamente.

Por su parte, Cristiano Ronaldo estalló de enojo y se retiró del campo de juego luego del pitazo final haciendo gestos de que era injusta la anulación del gol.

Asimismo, se quitó la cinta de capitán de la selección portuguesa y la tiró fuertemente sobre el campo de juego antes de dirigirse a los camerinos para mostrar su enojo e inconformidad.

Finalmente, Portugal empató por 2-2 ante Serbia con un doblete de Diogo Jota para la visita, y goles de Mitrovic y Kostic en favor de los locales.

Cristiano Ronaldo tiró la cinta de capitán tras gol anulado ante Serbia | Fuente: Sport TV

NUESTROS PODCAST

¿Qué significa una "nueva variante" del coronavirus? ¿Qué se sabe de lo hallado en la India? ¿Es más mortal?, el Dr. Elmer Huerta despeja todas las dudas.

Te sugerimos leer