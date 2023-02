Junior Moreno trata de detener a Roberto Firmino durante el Venezuela vs Brasil | Fuente: AFP | Fotógrafo: ANDRE PENNER

Roberto Firmino se vistió este viernes de Neymar para salvar a una Selección de Brasil gris que sudó más de la cuenta para derrotar en casa a Venezuela, en la tercera jornada de las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022.El delantero del Liverpool anotó el único tanto del encuentro en el minuto 66 y dio tres puntos sufridos que le permiten a la Canarinha aislarse al frente de la clasificación, con pleno de victorias y dos puntos de ventaja sobre Argentina.La Vinotinto encadenó de esta forma su tercera derrota consecutiva tras caer ante Colombia (3-0) y Paraguay (0-1). En la próxima jornada Brasil se mide con Uruguay, en Montevideo, y Venezuela recibe a Chile.La Canarinha estuvo muy espesa, lejos de la sobresaliente versión que mostró en las dos primeras jornadas ante Bolivia (5-0) y Perú (2-4). Le faltó uno contra uno, acierto en el pase y movimiento al espacio.En la primera mitad, la Vinotinto estuvo bien cerrada atrás.Siguió a la perfección el guión del portugués José Peseiro: solidez defensiva y marcación estrecha. No concedió un milímetro a la todopoderosa Brasil, hoy sin tres de sus mejores hombres: Neymar, Coutinho y Casemiro.Por un milímetro no subió el primer gol de la pentacampeona del mundo en los primeros compases del partido. Fue lo que se adelantó Lodi para recibir un desplazamiento en largo que acabó en gol de Richarlison tras un mal rechace de Wuilker Faríñez.Centro al segundo palo de Renan Lodi, el mejor de Brasil en la primera mitad; Gabriel Jesus desvía de primeras al corazón del área y Richarlison, inexplicablemente, se lanza en una especie de remate karateca que se marchó desviado.

Brasil 1-0 Venezuela: así fue el gol de Roberto Firmino | Fuente: Movistar Deportes

Los hizo sufrir

A Peseiro le salía todo según lo planeado: Brasil empezaba a desquiciarse y Venezuela empezaba a crear peligro a la contra.Solo le hizo falta una a Soteldo para demostrar su talento. El atacante del Santos se fue fácil de Danilo y puso un centro raso peligrosísimo que Marquinhos desvió a córner. También avisó Machís desde fuera del área, pero Ederson paró con seguridad.Cuando el árbitro pitó el descanso, la cara de Tite denotaba un enfado monumental. El técnico no esperó y movió el banquillo antes de comenzar el segundo tiempo. Dio entrada al mediapunta Lucas Paquetá en lugar del pivote Douglas Luiz.Vinicius Júnior, por el momento, no era la alternativa.Tite también cambió la posición de Firmino, más centrado. Esa modificación fue vital para el resultado final. Brasil mejoró, aunque abusó demasiado de los centros aéreos desde la banda.En uno de ellos, el árbitro, con la ayuda del VAR, descartó un penalti por mano de un defensor visitante, pero otro de esos centros bombeados acabó en gol.El encargado de desatascar a Brasil fue Firmino, que cazó en el área un rechace, tras centro desde la derecha de Everton Ribeiro. Tite vibraba con rabia.Tercer gol en las eliminatorias para el delantero del Liverpool y a la postre el gol de la victoria. Poco más hizo Brasil. Venezuela lo intentó en una falta directa de Otero y una arrancada de Savarino en los minutos finales, pero el marcador no cambió. (EFE)

Brasil vs Venezuela, EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Brasil: Ederson; Renan Lodi, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Everton Ribeiro, Allan, Douglas Luiz, Richarlison, Gabriel Jesus, Roberto Firmino.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Roberto Rosales, Wilker Angel, Yordan Osorio, Rolf Fetlscher, Cristian Casseres Jr, Junior Moreno, Tomás Rincón, Yaferson Soteldo, Dawin Machis, Salomón Rondón.

Brasil vs. Venezuela, EN DIRECTO: minuto a minuto

Brasil vs. Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: Difusión

¿Cuándo y a qué hora juega Venezuela vs. Brasil?

Venezuela vs. Brasil chocarán en duelo vibrante el viernes, 13 de noviembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 7:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Morumbí.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Venezuela vs. Brasil?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Movistar Plus (Canal 6) en Perú. TLT en Venezuela.En Brasil lo puedes seguir por Globo, Canais Globo, SporTV. Todos los detalles lo tendrás en RPP.pe

Venezuela vs. Brasil: horarios en el mundo

País Horario Perú 7:30 p.m. México 6:30 p.m. Argentina 9:30 p.m. Paraguay 9:30 p.m. Colombia 7:30 p.m. Ecuador 7:30 p.m. Chile 9:30 p.m Uruguay 9:30 p.m. Venezuela 8:30 p.m Bolivia 8:30 p.m Estados Unidos (Miami, Nueva York) 7:30 p.m Estados Unidos (Los Ángeles) 4:30 p.m España (Sábado) 1:30 p.m. Francia (Sábado) 1:30 p.m. Italia (Sábado) 1:30 p.m. Panamá 7:30 p.m. República Dominicana 8:30 p.m.

Brasil vs. Venezuela: alineaciones probables.

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz, Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Richarlison y Roberto Firmino. Seleccionador: TiteVenezuela: Wuilker Faríñez; Rolf Feltscher, Wilker Angel, Jhon Chancellor, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Junior Moreno (o Anderson Contreras), Cristian Cásseres, Rómulo Otero; Darwin Machís (o Yeferson Soteldo) y Salomón Rondón. Seleccionador: José Peseiro

