Jordi Cruyff asumió la dirección técnica el pasado 15 de enero | Fuente: FEF

El seleccionador de Ecuador, el hispano-holandés Jordi Cruyff, busca armar un equipo que mantenga el "equilibrio entre generaciones" para su debut en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 en los partidos de marzo próximo contra Argentina y Uruguay."Yo creo que lo más importante es encontrar el equilibrio entre las dos generaciones y, sobre todo, traer al jugador joven cuando está preparado", destacó Cruyff a menos de un mes del primer encuentro clasificatorio a Catar que disputarán los ecuatorianos, frente a la Albiceleste.El hispano-holandés sostiene que los jugadores más jóvenes requieren de la experiencia de los veteranos "porque si los lanzas muy rápido, a veces no ayudas", según declaró en la entrevista.Para Cruyff también será muy importante en su trabajo, "ver un equipo unido y solidario en el campo", para que se convierta en un hueso duro de roer.

Recién tomado el timón del combinado ecuatoriano, Cruyff reconoce que en el corto plazo no lo tiene fácil y que "el comienzo es duro", ya que en marzo Ecuador se enfrentará a dos selecciones "muy respetadas" conformadas en su gran mayoría por jugadores de ligas internacionales.En ese sentido, aboga por tener muy en cuenta que tanto Argentina como Uruguay, "son rivales que tienen un prestigio y un nivel muy alto".No obstante, Cruyff asegura que para poder hacerles frente su fórmula es "entender también quiénes somos y cómo vamos a competir con ellos".Del equipo que tiene en sus manos resalta la buena capacidad atlética y el dinamismo de sus integrantes, el buen manejo del balón, y trabaja para que todo ello se traduzca en lograr buenos resultados."Falta añadir un componente, que puede ser disciplina o táctica, para intentar que las cosas que vemos buenas se conviertan en resultados buenos", observó.

Lo primero, abunda el entrenador, es encontrar un sistema de juego que no sea necesariamente su predilecto, pero que esté en el adn de los jugadores, dentro de su "conocimiento futbolístico", a la par que "simplificar mucho el mensaje".La estrategia inmediata será preparar al equipo para afrontar los puntos fuertes del rival y ver "cómo (le) hacemos daño".De momento, no suelta pistas sobre el once titular que baraja para los dos primeros encuentros de Ecuador en las eliminatorias mundialistas.Cruyff fue presentado oficialmente el 13 de enero como nuevo seleccionador de la absoluta ecuatoriana y desde entonces se ha dedicado a observar y a reunirse con jugadores ecuatorianos que compiten en distintas ligas europeas y de otras regiones.Su llegada a la Tricolor se dio por recomendación del director deportivo Antonio Cordón.Ambos tienen como misión liderar un megaproyecto de reorganización del fútbol ecuatoriano que incluirá todas las categorías.

Te sugerimos leer

Más en Deportes

(Con información de EFE)