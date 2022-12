Perú iba a enfrentar a Paraguay en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP

El inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 fueron postergadas debido a la pandemia del coronavirus. En marzo serían las fechas para el comienzo de la competencia, pero tras la para, Conmebol maneja para setiembre la posibilidad de que se pueda desarrollar el certamen premundialista.

Sin embargo, no es algo concreto al día de hoy. Las torneos nacionales en los países sudamericanos se mantienen sin fecha fija de retorno, aspecto que implica directamente a las selecciones ya que de muchas de ellas se valen las selecciones para conformar sus convocatorias.

Al respecto se ha referido el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, quien señaló no considerar que las Eliminatorias tengan su punto de partida en setiembre.

“No veo jugándose Eliminatorias en este 2020. No creo que se puedan disputar en setiembre. No están dadas las condiciones sanitarias. Estoy casi convencido de que FIFA tomará la decisión de que no habrá Eliminatorias", sostuvo el directivo en entrevista con Radio La Red.

En algunos países ya se han elaborado protocolos de sanidad para la reactivación de sus ligas, como en Perú, pero no es el caso de Argentina, por lo que Tapia considera no ver próxima la vuelta el fútbol a nivel de selecciones.

“Sería un irresponsable y un aventurero si arriesgo una fecha en la que volverá el fútbol. Ni siquiera hay claro un protocolo para entrenar o competir. Mientras no haya una vacuna esa situación parece imposible", detalló.

