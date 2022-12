Luis Abram juega en el Vélez Sarsfield de Argentina. | Fuente: RPP

Se tiene fe de cara a lo que viene en el corto plazo. La Selección Peruana está en la necesidad de ganar la mayor cantidad de puntos posibles en esta jornada doble de Eliminatorias Qatar 2022, ante Colombia y Ecuador.

Luis Abram, una de las piezas de Ricardo Gareca en la Selección Peruana, arribó este viernes a suelo limeño para sumarse a los trabajos de la bicolor. El jugador de Vélez Sarsfield comentó que el seleccionado nacional tiene con qué pensar en grande.

"Los rivales que se vienen son muy duros y estamos obligados a ganar todo. Acá nada es imposible, ya lo demostramos. En esta temporada la verdad que aprendí bastante, mejoré muchísimo y estoy muy agradecido con Vélez Sarsfield", sostuvo Abram, zaguero central zurdo de la Selección Peruana, a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Abram, posible titular en la Selección Peruana

Luis Abram fue parte de la Copa América 2019 con la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Además, comentó las ausencias de Carlos Zambrano y Jefferson Farfán para estos duelos clave de la blanquirroja.

"Las bajas son importantes, pero hay juadores que los han sabido reemplazar muy bien. Se desempeñan muy bien en sus clubes y lo hacen de la mejor manera", indicó.

Por último, Luis Abram fue consultado sobre la posiblidad de salir de Vélez luego de la Copa América. Lo suyo, de momento, es tener la cabeza en la Selección Peruana.

"Le he dicho a mi representante que no me toque el tema porque ahora me concentro en la selección. No quiero que me distraiga", añadió el también exSporting Cristal.

