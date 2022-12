Se suspendieron las Eliminatorias de marzo | Fuente: Andina

El fútbol, por ahora, no va. Tras la reunión sostenida este sábado entre el presidente de FIFA, Gianni Infantino, Conmebol y las 10 federaciones sudamericanas, se determinó de forma oficial que las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Qatar 2022, programadas para marzo, fueron suspendidas.

Según detalló la Conmebol, la razón responde a la negativa de los clubes europeos de ceder a sus futbolistas a la convocatoria de sus respectivas selecciones, debido a las nuevas restricciones a causa de la pandemia del coronavirus.

"El Consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos", señaló la entidad.

La decisión se da solo 19 días antes de los compromisos pactados anteriormente, entre los que aparecía el choque entre la Selección Peruana y su similar de Bolivia en La Paz (25 de marzo). Esto obligará a una modificación en el calendario futbolístico del 2021, pero todavía no se tiene confirmada la reprogramación.

"La FIFA analizará la reprogramación de la fecha, en coordinación con la CONMEBOL y las asociaciones miembro. Próximamente, se estudiarán las diferentes opciones para la realización de los partidos", apuntó Conmebol.

Es Inglaterra uno de los países con medidas más restrictivas. La exigencia ahora requiere que los jugadores pasen por una cuarentena de 10 días después de regresar de Sudamérica, lo que les imposibilitaría participar en los partidos decisivos de sus clubes. La Premier League concentra una importante cantidad de sudamericanos en selecciones.

En el caso de la Selección Peruana, la postura del comando técnico transmistida a la FPF fue de insistir por sus futbolistas 'europeos'. Algunos de ellos son Renato Tapia, Luis Advíncula, Sergio Peña, Miguel Araujo, Christian Cueva, entre otros.

POSIBLES SOLUCIONES

Durante las reuniones sostenidas, se planteó como opción realizar triple jornada en las fechas FIFA correspondientes a setiembre y octubre. Esto llegaba atado a la probabilidad de suspender las jornadas de marzo, que finalmente sucedió. Dicha alternativa tiene finalidad puesta en no perjudicar el desarrollo de la Copa América de junio y julio, evento de importante ingreso económico.

No se trata de la única vía puesta sobre la mesa, ya que debido a la ausencia de Australia y Qatar en la Copa América, se considera utilizar ese espacio, aunque ello implicaría modificaciones en el calendario del torneo.

¿Qué partidos se iban a jugar en la fecha doble de marzo?

Fecha 5: Bolivia vs. Perú, Venezuela vs. Ecuador, Chile vs. Paraguay, Colombia vs. Brasil y Argentina vs. Uruguay.

Fecha 6: Ecuador vs. Chile, Uruguay vs. Bolivia, Paraguay vs. Colombia, Perú vs. Venezuela, Brasil vs. Argentina

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022

NUESTROS PODCAST

La ivermectina, un medicamento que normalmente se usa para tratar parásitos, incluidos los piojos y la rabia, no pareció tener un impacto significativo en mejorar los síntomas de los pacientes con Covid-19, según una nueva investigación realizada en Colombia con más de 400 personas. El Dr. Elmer Huerta detalló que se realizó como ensayo de control aleatorio doble ciego.

Te sugerimos leer