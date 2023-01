Santiago Arias se lesionó durante el partido entre Colombia vs Venezuela | Fuente: AFP | Fotógrafo: MAURICIO DUENAS

La victoria de Colombia por 3 a 0 sobre Venezuela por la primera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022 ha tenido un sabor agridulce en los colombianos, luego de la desgarradora lesión del lateral Santiago Arias en el encuentro.

Al minuto 12 del encuentro, Arias trató de cortar una pelota larga, pero su pie izquierdo se enredó en el suelo, provocándole una grave lesión al tobillo.

El árbitro Guillermo Guerrero expulsó al venezolano Darwin Machís por la jugada, pero, tras revisar el VAR, revocó su decisión ya que no tuvo la culpa de la lesión.

Al ser atendido primariamente por el cuerpo médico de la Selección Colombiana, se había determinado que tiene una luxofractura de tobillo, de acuerdo con el periodista Julián Capera de ESPN.

Sin embargo, al jugador ya se le habría realizado las tomografías correspondientes para saber con exactitud la gravedad de su lesión. Él se encuentra a la espera de sus resultados.

En el peor de los casos, el jugador del Bayer Leverkusen podría estar juega de juego de 4 a 6 meses.

Quien mandó un mensaje de apoyo al jugador es su actual equipo de Alemania. “Fuerza Arias”, fue la publicación en la cuenta de twitter del elenco alemán en el preciso instante que el colombiano sufrió esa grave lesión en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Karin Jiménez, esposa de Arias, se pronunció al respecto a través de su cuenta de Instagram. “Mi amor, me duele el corazón, de no poder estar allí contigo, me duele tu dolor físico, pero más me duele el dolor que siente tu corazón. La ilusión que tenías por volver a jugar con la selección era grande“, escribió inicialmente la modelo.

“Eres un gigante mi amor, te admiro más que nunca, pido a Dios que no sea muy grave, y que en muy poco tiempo estarás en las canchas con todas esas fuerzas que vas a tener”, agregó Jiménez.

