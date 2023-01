Cristiano Ronaldo celebra con sus compañeros tras la victoria ante Luxemburgo por las Eliminatorias Qatar 2022. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JOHN THYS

Diogo Jota y Cristiano Ronaldo enderezaron el camino de Portugal con una remontada ante Luxemburgo (1-3) con la que consiguió salvar un partido en el que le costó arrancar y que quedó marcado por la lesión de João Félix.Luxemburgo sorprendió a las "quinas" adelantándose a la media hora, pero Jota -que ya había anotado los dos goles de Portugal ante Serbia- y Cristiano consiguieron darle la vuelta al marcador, mientras que Palhinha sentenció al final del partido.Portugal consiguió así una necesitada victoria en su camino al Mundial de Catar y ya lidera el grupo A con 7 puntos, los mismos que Serbia.João Félix, que esta vez empezó como titular, abandonó el terreno de juego cojeando en el minuto 41 tras recibir un golpe.El combinado de Fernando Santos llegaba de un triunfo por la mínima ante Azerbaiyán y un empate con Serbia, por lo que necesitaba urgentemente dar un paso al frente sobre el césped.El rival invitaba teóricamente a ello, pero Luxemburgo no sólo aguantó ante Portugal, sino que incluso dio más sensación de peligro que los lusos durante gran parte del primer tiempo.Portugal no consiguió meter un poco de miedo a su rival hasta el minuto 29, con una ocasión de Renato Sanches que sacó Moris.

Cristiano Ronaldo y la fuerte marca que que recibe durante el Portugal vs Luxemburgo. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JOHN THYS

La respuesta de Luxemburgo llegó apenas un minuto después, y con más acierto. Sinani colgó un balón desde la derecha y Gerson Rodrigues, en el área, lo mandó de cabeza al fondo de la red.Luxemburgo daba la sorpresa en el estadio Josy Barthel y, por si la desventaja en el marcador y la falta de juego en el césped no fuesen suficientes, las "quinas" sumaron otro contratiempo cuando João Félix tuvo que abandonar el partido a cinco minutos del descanso.

Aun así, Portugal apretó en los minutos finales y consiguió empatar cuando ya se jugaba el tiempo añadido de la primera parte.Pedro Neto, que había entrado minutos antes para sustituir a João Félix, le puso el balón a Diogo Jota y el del Liverpool no falló con la testa.El empate le cambió la cara a los lusos, que salieron tras el descanso con otra actitud y enseguida consiguieron dar la vuelta al marcador.

Cristiano Ronaldo anotó en el Portugal vs Luxemburgo | Fuente: ESPN

Cristiano, que no había tenido suerte en los partidos ante Azerbaiyán y Serbia, se desquitó en el minuto 51 con un remate con el interior a pase de João Cancelo.El de Madeira estaba sediento de tantos para prosperar en su objetivo de ser el futbolista de la historia que más goles ha marcado con su selección, ya que tiene a tiro al iraní Ali Daei, que se retiró con 109.El de este martes fue el número 103 de Cristiano, que siguió buscando portería con dos tiros que le sacó Moris, en una jugada en la que acabó mandando la pelota a la red pero cuando ya estaba en fuera de juego.Al final fue João Palhinha quien dio tranquilidad a Portugal. El medio del Sporting estrenó su cuenta goleadora con las "quinas" con un tanto de cabeza en el minuto 80.Luxemburgo, que no dejó de intentarlo y en la segunda parte estuvo a punto de volver a sorprender con una rosca de Sébastien Thil, se quedó con 10 jugadores en el minuto 86 tras la expulsión de Chanot por doble amarilla. (EFE)

Luxemburgo se adelantó en el marcador ante Portugal | Fuente: ESPN

Portugal vs. Luxemburgo: alineaciones confirmadas

Portugal: Anthony Lopes; Cancelo, Fonte, Dias, Mendes; Sanches, Neves, Silva; Joao Felix, Jota, Cristiano Ronaldo.

Luxemburgo: Moris; Jans, Chanot, Gerson, Michael Pinto; C. Martins, O. Thill, Barreiro, V. Thill, Rodrigues, Sinani.

Portugal vs. Luxemburgo: MINUTO A MINUTO

Cristiano Ronaldo volverá a estar en acción en el Portugal vs Luxemburgo por las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: PEDJA MILOSAVLJEVIC

LA PREVIA

Después de desaprovechar dos goles de ventaja (2-2) ante Serbia y no llevarse la victoria por una decisión polémica del arbitro, Portugal viaja el martes, 30 de marzo, a Luxemburgo, un modesto rival ideal para relanzar su campaña de clasificación al Mundial de Qatar 2022.

En Serbia, la actual campeona de Europa llegó al descanso con dos goles de ventaja, ambos anotados de cabeza, en jugadas casi calcadas, por el delantero del Liverpool Diogo Jota (11 y 36).

Serbia igualó en la segunda parte y al final del partido Cristiano Ronaldo superó la salida del arquero Marko Dmitrovic.

Pero Stefan Mitrovic sacó la pelota cuando claramente había traspasado la línea de gol... El árbitro holandés Danny Makkelie no lo vio, su asistente tampoco y el VAR no se utiliza en esta fase clasificatoria, por lo que el tanto no subió al marcador. CR7 tiró su brazalete de capitán al césped, consumido por la frustración.

Luxemburgo parece a priori el rival ideal para levantar la cabeza, pero la tropa de Ronaldo no deberá fiarse porque esta humilde selección viene de sorprender 1-0 a Irlanda en Dublín.

Serbia y Portugal lideran el grupo A con 4 puntos, seguido por Luxemburgo (3).

En esta tercera jornada, la selección balcánica visita Azerbaiyán.

¿Cuándo y a qué hora juega Portugal vs. Luxemburgo?

Portugal vs. Luxemburgo chocarán en duelo vibrante el martes, 30 de marzo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a la 1:45 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Josy Barthel.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Portugal vs. Luxemburgo?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN 3. El minuto a minuto del encuentro lo tendrás en RPP.pe.

Portugal vs Luxemburgo: horarios en el mundo

Países Hora Perú 1:45 p.m. Colombia 1:45 p.m. Ecuador 1:45 p.m. Bolivia 2:45 p.m. Venezuela 2:45 p.m. Argentina 3:45 p.m. Chile 3:45 p.m. Uruguay 3:45 p.m. España 8:45 p.m. Portugal 8:45 p.m.

