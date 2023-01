Roberto Fernández, arquero de Paraguay, presenta una lesión y es duda para el partido ante Perú. | Fuente: AFP

A dos días del encuentro entre Paraguay y Perú por la primera fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el panorama no se muestra alentador en el arco de los 'albirrojos'.

Se trata de que Roberto Fernández, arquero de la selección paraguaya, presenta un problema en la rodilla derecha que no le ha permitido jugar las últimas tres fechas en su club Botafogo, según informó el periodista Mauricio Caballero de Tigo Sports en diálogo con RPP Noticias.

Asimismo, el periodista también precisó que el golero será probado este martes por Eduardo Berizzo, entrenador 'albirrojo', para saber si lo arriesgará o no en el partido ante la selección peruana. En caso Fernández no esté apto para defender los tres palos de su seleccionado, el encargado será Antony Silva, quien no ataja hace ocho meses.

Como se recuerda, Paraguay se medirá ante Perú en el estadio Defensores del Chaco este jueves 8 de octubre a las 6:30 pm (hora peruana) por la primera fecha rumbo a las Eliminatorias Qatar 2022.

