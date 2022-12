El delantero colombiano Alfredo Morelos es baja para enfrentar a Perú en Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP

El delantero de la Selección de Colombia Alfredo Morelos, que milita en el Rangers escocés, dio positivo para covid-19, informó la Federación Colombiana de Fútbol, que agregó que el jugador "está bien de salud".Además de Morelos, también resultó positivo el kinesiólogo José Rendón, que al igual que el artillero fueron aislados como lo recomiendan los protocolos de bioseguridad."El cuerpo técnico de la selección Colombia masculina de mayores informa que, siguiendo los protocolos de bioseguridad fueron realizadas las pruebas RT PCR y fueron hallados dos casos positivos para covid-19, el jugador Alfredo Morelos y el kinesiólogo José Rendón", detalló la Federación en un comunicado.Esta es la tercera baja del listado dado a conocer hace diez días por el seleccionador nacional de Colombia, Reinaldo Rueda, para los partidos de eliminatorias ante Perú y Argentina.La más reciente baja es la del centrocampista James Rodríguez, del Everton inglés, por no estar "en el nivel óptimo de competencia" y será reemplazado por Edwin Cardona, del Boca Juniors, según informó la Federación.James fue sometido a exámenes médicos que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual "no podrá unirse al grupo de convocados".

La primera baja de Colombia

Otra ausencia será la del creativo Juan Fernando Quintero que fue desconvocado por "motivos de fuerza mayor".El volante de 28 años, que juega en el Shenzhen de la Superliga de China, no pudo unirse a la selección por "los estrictos protocolos y normas establecidas por China, país en el que juega actualmente, para poder salir y regresar luego de estar en nuestro país", explicó en su momento la Federación.Los juegos, que se realizarán el 3 de junio en Lima contra Perú y el 8 en Barranquilla ante Argentina, suponen el debut de Rueda, que no había podido armar una convocatoria con su equipo completo por la pandemia de la covid-19.Colombia, que destituyó el año pasado al portugués Carlos Queiroz tras caer 6-1 con Ecuador, ocupa el séptimo lugar con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas.

