Neymar tiene 3 goles en las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAOLO AGUILAR

La Selección de Brasil lidera las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 luego de sus triunfos en las primeras jornadas de la competencia, algo que pretende mantener para las siguientes fechas que se realizarán en noviembre y el entrenador Tité dio a conocer este viernes la convocatoria con novedades.

El 'Scratch' tendrá que enfrentarse a Venezuela y Uruguay y en su lista el nombre que resalta es el de Vinicius Junior, el delantero que comenzó la actual temporada europea con el Real Madrid con un mayor acierto de cara al gol.

Aquello fue considerado por el comando técnico y le dio un espacio para la Selección absoluta. Además, entre los atacantes no figura ahora su compañero de equipo Rodrygo Goes, que sumó minutos frente a Bolivia, ya que fue llamado al Brasil Sub 23 que se alista para los Juegos Olímpicos.

Quien se mantiene como figura estelar es Neymar, goleador del seleccionado en el certamen y que en su última presentación frente a Perú logró un hat trick. Roberto Firmino, Richarlison, Everton y la consideración por Gabriel Jesús completan los delanteros.

Los arqueros son Alisson Becker, Ederson Moraes y Weverton. Los defensas son Danilo, Gabriel Menino, Renan Lodi, Alex Telles, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militao y Rodrigo Caio. Los mediocampista citados son Casemiro, Fabinho, Arthur Melo, Douglas Luiz, Everton Ribeiro y Philippe Coutinho.

