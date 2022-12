Lionel Messi | Fuente: AFP

Argentina se medirá ante Colombia y Chile por la siguiente fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 y, por su parte, Lionel Scaloni ya se encuentra entrenando con integrantes del plantel 'albiceleste'.

El estratega argentino dio declaraciones en conferencia de prensa donde fue consultado sobre Lionel Messi: "Es el primero que cuando el entrenador necesita una mano, está. Siempre ha intentado hacer lo que el entrenador dice, en eso no tengo nada para decir. Pero a nivel humano es donde tiene nuestro apoyo porque es ahí donde marca la diferencia", indicó Scaloni.

En la misma línea, agregó: "Te aseguro que él es el que más sangre tiene, el que más quiere ganar, el que más le duele perder, no tengo dudas".

Sobre sus expectativas con la selección 'albiceleste', precisó: "Hoy vamos a un Mundial donde hay 32 selecciones y gana sólo una. Si vas pensando que sólo te vale ganar el Mundial, que sólo te vale llegar a la final, que si no es un fracaso, seguramente tu cabeza no te ayude. No tengo dudas de que es así".

"El jugador viene acá sabiendo que Argentina es una Selección importante, pero que no tiene ningún compromiso de ganar o de salir campeón. Porque no lo tiene ninguna selección. Nosotros sabemos que Argentina tiene un buen equipo y que tenemos que tener nuestras armas, pero que siempre hay un rival y siempre está la posibilidad de no ganar. Vamos a ser una Selección protagonista y que vamos a dar lucha hasta el final", agregó Scaloni.

