Claudio Bravo criticó el arbitraje en el empate de Chile ante Bolivia en Santiago | Fuente: EFE | Fotógrafo: Marcelo Hernández

El portero y capitán de la selección chilena, Claudio Bravo, criticó la actuación que tuvo el árbitro paraguayo Éber Aquino en el partido de Eliminatorias ante Bolivia, quien concedió un penal a favor de ‘La Verde’, y recordó que ya durante el torneo este mismo juez les perjudicó.

Sobre los 77’ de juego en Santiago, cuando Chile vencía por 1-0, Marcelo Martins remató dentro del área, pero el balón rebotó en el defensa Guillermo Maripán. Tras intervenir el VAR, que fue observado por Aquino, se decidió por el penal.

Gracias a esta pena máxima, Bolivia igualó la contienda a un tanto, resultado con el que finalizó el encuentro. Así, además, ‘La Roja’ no pudo llegar a la zona de clasificación.

"Desde mi punto de vista, no me parece penal, creo que el remate va hacia afuera, pero más extraño me parece que nos vuelva a tocar el mismo arbitraje, tuvimos una situación con ellos en Uruguay, fue castigado y nos volvió a arbitrar a nosotros, me parece bastante extraño", dijo Claudio Bravo tras el partido.

El arquero del Real Betis expresó su fastidio con la designación de Éber Aquino y resaltó que les pareció “raro” que dirija nuevamente en un partido suyo, después del incidente con Uruguay en la primera fecha de Eliminatorias.

"Lo comentamos antes de jugar. Nos parecía raro que nos arbitrara alguien que lo habían sancionado y alguien que no nos dejó sumar de a tres por la misma situación que tuvimos hoy", afirmó.

Meses atrás, en el partido ante Uruguay que abrió las Eliminatorias Qatar 2022, cuando el partido se encontraba 1-1 y restaba poco por jugarse, Aquino revisó el VAR y decidió no pitar un penal a favor de Chile tras una supuesta mano del defensor Sebastián Coates.

Bolivia le empató a Chile de penal tras acción revisada en el VAR | Fuente: Movistar Deportes

