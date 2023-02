Edinson Cavani celebra tras abrir el marcador en el Colombia vs Uruguay. | Fuente: AFP | Fotógrafo: RAUL ARBOLEDA

La Selección de Uruguay, guiada por sus artilleros Edinson Cavani y Luis Suárez, sorprendió y goleó por 0-3 este viernes a la de Colombia en Barranquilla en la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar.La Celeste jugó muy cómoda e hizo sufrir a Colombia desde los primeros minutos. Cavani puso su sello en el minuto 5, tras un error del central Yerry Mina, del Everton, que el delantero charrúa no perdonó para marcar el 0-1, que significó su gol número 51 con la selección uruguaya.El futbolista del Manchester United alcanzó, además, su tanto número 17 en las eliminatorias sudamericanas por lo que entró en el top 5 de los máximos goleadores del torneo e igualó al chileno Iván Zamorano en una tabla que lidera Luis Suárez, con 25.Con el resultado adverso, Colombia comenzó a padecer y no se encontró con su fútbol, aunque el ingreso de Luis Díaz, del Oporto, en los minutos finales del primer tiempo le dio mayor movilidad y dinamismo al equipo de Carlos Queiroz, que si no encajó más goles fue por la oportuna reacción del portero y capitán, David Ospina.Para el segundo tiempo, Colombia salió en busca del gol que le diera el empate pero rápidamente su ímpetu se diluyó.Un error del creativo James Rodríguez, del Everton, que perdió el balón en su propio campo cuando toda la defensa estaba jugada, ocasionó un contraataque de Luis Suárez y Rodrigo Bentancur.Suárez entró al área y envió la pelota bombeada para Bentancur que se disponía a rematar cuando Jeison Murillo le cometió una falta que el árbitro sancionó como penalti y que 'el Pistolero', del Atlético de Madrid, cambió por gol en el minuto 54 para el 0-2 de Uruguay.

El tanto fue la anotación número 25 de Suárez, el máximo artillero de las eliminatorias sudamericanas.Pero la pesadilla de Colombia en Barranquilla no terminaba. Y llegó otro gol de la Celeste en el minuto 73 con Darwin Núñez, quien recibió un pase medido y solo, sin ningún tipo de marca, probó suerte con un disparo de larga distancia que se coló por la esquina inferior izquierda de Ospina para el definitivo 0-3.En el minuto 89, Colombia se quedó con 10 hombres al ser expulsado Mina, quien vio su segunda tarjeta amarilla por codazo sobre Núñez.En la cuarta jornada, el próximo martes, Colombia visitará en Quito a Ecuador y Uruguay recibirá en Montevideo a Brasil.

Colombia: David Ospina; Juan Cuadrado, Yerry Mina, Jeison Murillo, Johan Mojica, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, Jefferson Lerma; James Rodríguez, Luis Muriel, Duvan Zapata.

Uruguay: Martín Campaña; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín; Matías Viña, Lucas Torreira, Mahitan Nandez, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz, Luis Suárez, Edinson Cavani.

Colombia vs. Uruguay, la previa

Dos equipos acostumbrados a obtener los boletos en Sudamérica para los últimos mundiales se verán las caras apuntando a escalar en la tabla de las Eliminatorias.

Ambos planteles cuentan con sus figuras más importantes, aunque con bajas que obligarán a cambios respecto a las oncenas que se vieron en las fechas iniciales.

Colombia comenzó el torneo goleando a Venezuela y sacando un empate sobre el final con Chile en Santiago, algo que sucedió gracias al tanto agónico de Radamel Falcao. El ‘Tigre’ es una de las principales ausencias por lesión, así como los laterales Santiago Arias y Stefan Medina. A ellos se agrega las dudas del técnico Carlos Queiróz por el central Davinson Sánchez, quien retrasó su llegada a la concentración del seleccionado.

James Rodríguez es parte de la convocatoria y apunta a estar desde el arranque en el Metropolitano, aunque el mediocampista del Everton arrastra problemas físicos desde las últimas dos semanas.

Uruguay también presenta bajas, incluso Óscar Tabárez dijo que su escuadra llega más perjudicada que su rival. Tras iniciar imponiéndose a Chile y caer en Quito ante Ecuador, la ‘Celeste’ asume esta fecha sin el arquero Martín Silva, el central Sebastián Coates, el centrocampista Federico Valverde y el delantero Maxi Gómez.

El ‘Maestro’ deberá modificar el plan que ejecutó en las primeras jornadas, aunque suma a su plantel a Edinson Cavani, el goleador que vuelve al equipo y quien podría sumar minutos en la ofensiva junto a Luis Suárez.

Pese a la fortaleza ‘charrúa’ en el continente, Barranquilla es un escenario de mucha dificultad para ellos, ya que nunca vencieron a Colombia en su casa.

ALINEACIONES PROBABLES:

Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jeison Murillo, Johan Mojica; Wilmar Barrios, Juan Cuadrado, Mateus Uribe; James Rodríguez, Duván Zapata, Luis Muriel.

Uruguay: Martín Campaña; Damián Suárez, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Lucas Torreira, Nahitan Nández, Rodrigo Betancur, Brian Rodríguez; Luis Suárez, Darwin Núñez.

