Chile no logró descifrar a un Bolivia rocoso que le empató 1-1 este martes en el San Carlos de Apoquindo por la fecha 8 de las Eliminatorias Qatar 2022.

En la primera parte, los dirigidos por Martín Lasarte estuvieron cerca de anotar, pero Chile estuvo fino de cara al arco de Bolivia defendido por el guardameta de 'La Verde', Carlos Lampe. 0-0 al descanso.

La Selección de Chile fue muy superior a los de César Farias, aunque poco a poco los visitantes equilibraron el juego. En la segunda parte, el local intentó salir con la misma intensidad de los minutos iniciales, pero el buen trabajo defensivo visitante no permitió mayores daños en su arco.Hasta el 69 'en el que un remate de cabeza desde el centro del área de Erick Pulgar dio el 1-0 a la Roja. Sin embargo, la alegría chilena no duró mucho porque el VAR revisó una jugada para penal en el minuto 78 tras una falta sobre el goleador boliviano Marcelo Moreno Martins.El central paraguayo Eber Aquino castigó con penalti que convirtió el mismo Moreno Martins, lider goleador de la eliminatoria con 6 goles. Tras el empate Chile se queda séptimo con seis puntos y a Bolivia octavo con cinco unidades.En la novena jornada que se disputará el 2 de septiembre Bolivia enfrentará a Colombia en La Paz y Chile recibirá a Brasil. (EFE)

Chile vs Bolivia: alineaciones.

Chile: Claudio Bravo - Guillermo Maripan - Mauricio Isla, Francisco Sierralta (Fabián Orellana 85), Gary Medel, Eugenio Mena, Erick Pulgar - Jean Meneses (Felipe Mora 85), Charles Aránguiz, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas (Luis Jiménez 64). DT: Martin Lasarte.

Bolivia: Carlos Lampe - José Manuel Sagredo, Luis Haquin, Adrian Jusino, Diego Bejarano - Leonel Justiniano, Henry Vaca Urquisa (Enrique Flores 46), Danny Brayhan Bejarano Yanez (Diego Wayar 70), Boris Cespedes (Juan Carlos Arce 46), Marcelo Martins (Erwin Sánchez 90+2), Rodrigo Ramallo (Gilbert Alvarez 46). DT: César Farías.

Tras la disputa de cinco partidos, el conjunto chileno es séptimo con cinco puntos, a dos del cuarto puesto que da el último billete directo al Mundial y que ahora ocupa Paraguay, mientras que Bolivia es octava con cuatro unidades.La Roja sólo ha conseguido una victoria, por dos derrotas y dos empates, el último de ellos la pasada semana en Argentina en el que fue el debut en partido oficial en el banquillo del uruguayo Martín Lasarte como seleccionador.Pese a esta irregular situación, las tablas ante la Albiceleste dejaron un buen sabor de boca a los chilenos, que no conseguían sumar puntos fuera de casa en unas eliminatorias mundialistas desde 2016 y que en el país vecino encadenaban tres visitas consecutivas con derrota."Necesitamos sumar tres puntos (ante Bolivia) y hacer bueno el punto que logramos en Argentina. Si no es así no va a servir de mucho el trabajo que hicimos en Argentina", dijo el portero y capitán de los chilenos, Claudio Bravo.

Así llega Bolivia

Bolivia, por su parte, tras comenzar las clasificatorias con una ristra de tres derrotas consecutivas, alzó la cabeza con un empate a dos tantos en Paraguay el pasado noviembre y la semana pasada consiguió su primera victoria, ante Venezuela por 3-1.Este triunfo le dio algo de oxígeno al seleccionador de la Verde, el venezolano César Farías, y dejó al equipo en situación de engancharse a la clasificación si vence a Chile este martes.Ambas selecciones se vieron las caras en un partido amistoso el pasado mes de marzo, con victoria chilena por 2-1, encuentro que ya dejó enseñanzas de lo que este martes pueden mostrar en el campo los dos equipos, como la fortaleza del atacante boliviano Marcelo Martins, autor del tanto de su equipo esa noche y que llega al encuentro tras haber convertido dos goles en el choque ante Venezuela.Con quien no podrá contar Bolivia esta vez será con el centrocampista Erwin Saavedra, por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que Danny Bejarano se perfila como su sustituto.Farías también podrá echar mano ante Chile del defensor Adrián Jusino, ausente en la victoria ante Venezuela por acumulación de tarjetas amarillas.

Chile vs Bolivia: horario en el mundo

Perú: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York) 9:30 p.m.

Venezuela: 9:30 p.m.

Bolivia: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.

Uruguay: 10:30 p.m.

Brasil: 10:30 p.m.

España: 3:30 p.m. (9/06)

