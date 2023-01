Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador, aseguró que el penal cobrado a favor de Argentina le dejó dudas | Fuente: AFP | Fotógrafo: AGUSTIN MARCARIAN

El seleccionador argentino de Ecuador, Gustavo Alfaro, destacó este jueves la actitud de su equipo, pese a la derrota ante Argentina en el comienzo de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar 2022 y señaló que “el partido se dispara con una jugada controvertida”."Me gustó mucho lo que hizo el equipo. Tuvo orden, tuvo agresividad. En el arranque del partido respetamos a Argentina, nos faltaba la soltura de animarnos y el partido se dispara con una jugada controvertida. Para mí no hubo penal", expresó Alfaro en la conferencia e prensa posterior al encuentro.Luego de poner en duda el penalti cobrado por el árbitro chileno Roberto Tobar a la infracción de Estupiñán sobre Ocampos, que luego convirtió Messi, Alfaro agregó con respecto al futuro: “Es un día para sacar conclusiones y ver las cosas positivas que se hicieron en poco tiempo de trabajo. Tenemos que jugar en la altura de Quito y tenemos que buscar el mismo orden de hoy y la misma agresividad, que se vio sobretodo en el segundo tiempo"."Parte del primer tiempo y el segundo tiempo me gustó mucho lo que hizo el equipo. Tuvo orden y fue agresivo. Quizás en el arranque respetamos a Argentina porque es un muy buen equipo. Pero nos faltaba esa soltura de animarnos para atacarlos", completó en el análisis de la derrota ante la 'Albiceleste' en 'La Bombonera'.“Podemos ganar o perder un partido, pero está claro que la actitud no la vamos a negociar. Ante Uruguay debemos ejercer esa misma presión y debemos elegir bien los jugadores que puedan hacerlo en la altura”, completó.

