Yuriel Celi ha anotado dos goles desde su debut a nivel profesional | Fuente: Instagram

Yuriel Celi se encargó de marcar el único gol del partido con el que Academia Cantolao venció por 1-0 a Carlos Mannucci en Trujillo. El tanto fue el primero en la temporada para el futbolista que, días atrás, apareció en imágenes de televisión bailando en la calle, hecho por el que se ha mostrado reflexivo.

“Estuve con amigos y amigas. Me sentí muy mal porque siento que esas imágenes no reflejan quién soy en verdad. Me dio mucha vergüenza por mi familia. Ellos siempre me han dado un buen ejemplo y sentí que con esas imágenes les estaba fallando”, indicó Celi en entrevista con ovacion.pe.

“Las imágenes son injustas porque no muestran verdaderamente quién soy. Me ganó el momento por querer mostrarles a mis amigos alguien que no soy, pero la verdad es que no tomo, salgo muy temprano todos días los a entrenar y descanso temprano. No voy a negar que a veces después de los partidos estoy con mis amigos, pero siempre por mi barrio. En mi casa son muy estrictos y me cuidan mucho. El jueves pasado incluso celebré mis 18 años organizando con una fiesta. Estuve tranquilo con mis amigos. El viernes entrené temprano y concentré viajé en la noche para jugar el fin de semana. Hay tiempo para todo cuando uno aprende administrar su tiempo”, dijo el jugador de Cantolao.

Yuriel ha marcado dos goles desde su debut en 2019 con Cantolao. En noviembre pasado le marcó a Pirata FC y ahora le anotó a Mannucci, en su segundo partido del año con el 'Delfín'.

“No siento que hice nada malo. El profesor (Hernán Lisi) me habló mucho y eso lo aprecio, sobre todo se preocupó por mí en ese momento, en donde todos me hicieron cargamontón. Él fue de las pocas personas que se preocuparon por lo que sentía en ese momento”, señaló.

