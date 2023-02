Wilder Cartagena: 'Hubo interés de Sporting Cristal, pero quise continuar mi carrera en el extranjero' | Fuente: Alianza Lima

Sin duda uno de los equipos que genera mayor expectativa tras su lista de fichajes es Sporting Cristal, vigente campeón del fútbol peruano. Y a estos nombres estuvo cerca de sumársele el de un seleccionado nacional: Wilder Cartagena, según lo confesó el mismo jugador.

Cartagena, ex Alianza Lima y actual jugador de Godoy Cruz de Argentina, reveló que tuvo chances de vestir la camiseta 'celeste' en el 2021; sin embargo, su prioridad fue continuar con su carrera fuera del país.

"Hubo interés de Olmedo, otra de Perú y también de Turquía, la cual lamentablemente se cayó. El presidente de Godoy Cruz había comunicado en un principio que no iban a contar conmigo. Estábamos buscando una solución y una vez que se cayó lo de Turquía, apareció una oferta de Perú. Pero ahora no quería volver", indicó Cartagena en diálogo con Radio Ovación.

En la misma línea, agregó: "En mi cabeza, no quería salir de Godoy Cruz. Tuve una conversación con el entrenador, fue frontal conmigo y me quedé para luchar un puesto. Me quedan seis meses de contrato. Había interés de Sporting Cristal, no avanzamos porque quería continuar mi carrera en el extranjero".

En tanto a su actualidad con el cuadro argentino, sostuvo: "El objetivo principal es sumar puntos para alejarnos del promedio y dejar al club tranquilo".

Sobre la Selección peruana, el volante manifestó: "La próxima fecha será complicada, Bolivia allá y Venezuela es una Selección que está creciendo mucho. Tenemos que ponernos como objetivo mínimo sacar 4 puntos, antes que las demás selecciones se vayan escapando".

