Roberto Mosquera sacó campeón a Binacional | Fuente: Facebook

Roberto Mosquera no solo demuestra calidad como entrenador, sino también como bailarín. Mientras resuelve su futuro fuera de Binacional, el DT se ha convertido en el protagonista de un video viral de las redes sociales en donde aparece dando "cátedra" con la salsa.

En una reunión con sus amigos, el exentrenador del vigente campeón del fútbol nacional demostró sus dotes con el baile. “Mis chicos me dicen: profe, hay una parrillada, y usted se tira de salsero”, comienza Mosquera. “Yo no me tiro de nada… pero voy. Aldair (Rodríguez) me saca a bailar pensando que yo soy lorna. Vamos a hacerlo, pero a mi modo. Yo doy un paso y tú lo haces. Son 10 pasos los que voy a hacer; si llegas al tercero, eres un crack”, dijo para luego comenzar el espectáculo.

“6-0: te gané”, finaliza el ‘profe’ para luego ser aplaudido por todos los asistentes a la fiesta.

El DT, de 63 años, ya demostró con anterioridad su talento. En octubre, jugadores del Binacional compartieron imágenes de una fiesta del club en el que justamente Aldair Rodríguez lo reta.

Por el momento, aún no se ha confirmado a qué equipo dirigirá para la temporada 2020.

El DT es una gran aficionado de la salsa y así lo demuestra. | Fuente: Facebook

