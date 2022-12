Leao Butrón arquero de Alianza Lima. | Fuente: Tik Tok

En medio de la cuarentena por el nuevo coronavirus, más de una jugador de la Liga 1 Movistar ha mostrado otra faceta en las redes sociales como es el caso del arquero de Alianza Lima, Leao Butron.

A través de un video publicado en Tik Tok, Daniela Butrón, hija del experimentado golero de 43 años, mostró cómo su padre ayuda con las labores del hogar durante el confinamiento, que en el Perú ya superó los 80 días.

En las imágenes se apreció a Butrón descolgando ropa y su hija no tuvo mejor idea de grabar ese instante y publicar el video al ritmo de la canción 'Mi mujer me gobierna' de Peña Suazo Banda.

Leao Butrón señaló previo a la pandemia que el 2020 sería el último año como futbolista, aunque ahora no descarta que vaya a jugar en el 2021.

Leao Butrón en Tik Tok. | Fuente: Tik Tok

Una oportunidad para Jean Deza

Leao Butrón, que es el jugador más experimentado en Alianza Lima, señaló hace unas semanas que él sí le daría una nueva oportunidad al delantero Jean Deza, que protagonizó hechos extradeportivos en los primeros meses del año.

“Sí le daría una nueva oportunidad a Deza. Ha habido cosas que no estaban bien, eso está bien claro, pero mayormente ha sido escandalizado. No hay que darle poder de decisión a las personas que están fuera del club, que se creen dueños de la verdad en decir que deberían botarlo. Yo no le daría poder a esas personas. Trataría de solucionar el tema dentro del club”, manifestó Butrón en entrevista con ‘Azul y Blanco’.

Te sugerimos leer