Alianza Lima enfrenta a Deportivo Municipal en su cuarto partido amistoso ante de la reanudación de la Liga 1 Movistar, donde además de afrontar su primer partido tras cinco meses, también tendrá el debut oficial de Mario Salas en el banquillo.

En el certamen, los blanquiazules tendrán que remontar muchos puestos para tener opciones de lograr uno de los accesos al play off nacional, por lo que el técnico chileno no deja nada al azar. De esa manera, una de las indicaciones claras hacia su sector defensivo es no optar por los pases largos hacia los atacantes, esto con la intención de asegurar la posesión del balón.

No obstante, esto no sucedió tal como esperaba el entrenador, principalmente con Aldair Salazar. El zaguero central, que se ubicó al lado de Rubert Quijada, tuvo muchos problemas con la presión que ejerció Deportivo Municipal, obligándolo constantemente a despejar largo.

Frente a las situaciones repetidas, Mario Salas explotó y le gritó al defensor que no opte por ese recurso. "No la vuelvas a tirar nunca más", llegó a decirle el estratega a Salazar, quien se excusó con la presión de los ediles.

ALINEACIONES:

Alianza Lima: Espinoza; Aguilar, Salazar, Quijada, Gómez; Cruzado, Ballón, Mora, Kevin Ferreyra, Carlos Ascues, Gonzalo Sánchez

Municipal: Diego Melián; Yhirbis Córdova, David Diaz, Renzo Alfani, Cristian Dávila, Ítalo Regalado, Matías Mansilla, Jean Pierre Archimbaud, Jeremías Bogado, Mario Velarde, Matías Succar.

