Christian Cueva repasó diversos momentos de su trayectoria en el fútbol en una conversación a través de Instagram Live con Yoshimar Yotún, donde reveló que en alguna oportunidad pudo vestir la camiseta de Universitario de Deportes.

El mediocampista nacional ha jugado por 10 clubes a lo largo de su carrera, siendo Universidad San Martín, César Vallejo y Alianza Lima los equipos por donde pasó en el fútbol peruano. A ellos se pudo haber sumado la ‘U’, que en algún momento le hizo saber el interés por tenerlo entre sus filas cuando ‘Chemo’ del Solar llevaba el buzo crema.

“Yo tuve en algún momento una propuesta de la ‘U’ y me llevo muy bien con gente del club, como por ejemplo ‘Chemo’ del Solar, que fue el que me pidió por un año. Me llevo muy bien con él, tengo un aprecio muy grande y respeto por la trayectoria que ha tenido”, mencionó Cueva a Yotún.

Del Solar, exfutbolista de Universitario de Deportes, tuvo dos etapas como entrenador del elenco merengue. Primero entre 2010 y 2012 y después durante la temporada 2014. En esos años, Christian Cueva actuaba en el torneo local, sin embargo, no prosperó el interés de la ‘U’.

Por otra parte, Cueva y Yoshimar Yotún resaltaron que en algún momento les gustaría jugar por Sport Boys, por tratarse por un equipo con “mucha historia”.

