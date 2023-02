Jefferson Farfán pudo jugar en Universitario de Deportes | Fuente: Andina

Jefferson Farfán es una de los jugadores más destacados que debutó a nivel profesional en Alianza Lima. El delantero fue parte de la cantera blanquiazul, a la que se sumó luego de jugar en Deportivo Municipal. Sin embargo, en la historia del futbolista hay un pasaje relacionado a Universitario de Deportes, club donde incluso entrenó.

Cuando tenía 13 años, en los primeros meses de 1997, Jefferson jugaba en ‘Muni’, pero tenía familiares directos que eran parte del cuadro crema como sus tíos Roberto Farfán y Luis Guadalupe. Por las relaciones que existían, le presentaron a Alfredo Gonzáles, presidente de la ‘U’, quien incluso lo llevó a las instalaciones del estadio Lolo Fernández. “Me trató muy bien. Yo estaba contento porque se trataba de un club grande y yo quería jugar en Primera. Entrené y me fue bien”, mencionó tiempo atrás en una entrevista con El Comercio.

Entonces, la pregunta cae de madura: ¿por qué Jefferson Farfán no se quedó en la ‘U’?

El propio jugador le reveló los detalles, a su estilo, a su amigo Paolo Guerrero en un nuevo diálogo a través de Instagram Live.

“Yo sí fui a la ‘U’ a entrenar cuando era chibolo, pero me cobraron la camiseta, porque había un club de madres que cobraban la camista, los buzos y todo eso, pero yo estaba ‘misio’”, dijo Jefferson.

Paolo no se quiso quedar con la duda si el tema económico habría cambiado su historia. “¿Si no tecobrabam te quedabas?”, preguntó el ‘9’.

“Creo que sí, yo creo que sí, me sacaron hasta el agua. Yo había ido hasta con mis zapatos de colegio, le dije: ‘señora, ¿usted no ve con que zapatos estoy viniendo?’. Yo no tenía, la gente no se daba cuenta”, detalló Farfán.

Llegó a Alianza Lima al poco tiempo, donde debutó y consiguió ser campeón nacional, para luego emigrar y marcar su trayectoria en el extranjero.

