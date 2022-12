Hernán Novick le dio la victoria a Universitario sobre Binacional en el Monumental. | Fuente: Universitario Play

Universitario de Deportes se vio las caras este sábado ante Binacional en el Estadio Monumental en su tercer y último partido de práctica previo al inicio de la Liga 1 2021. Los merengues se llevaron la victoria por 1-0 gracias a un gol del volante Hernán Novick.

El uruguayo Hernán Novick fue el encargado de darle la victoria a Universitario de Deportes sobre Binacional y su tanto llegó a los 9' del segundo tiempo. El mediocampista charrúa entró hasta el área del cuadro visitante y definió a placer.

Fueron dos defensas los que le salieron a la marca a Hernán Novick. Al no verse con opción de pase, el también exfutbolista del Peñarol y ahora Universitario de Deportes no tuvo mejor idea que pegar al balón colocado para que el portero del conjunto de la sierra peruana no pueda llegar.

De esta manera, en la tienda crema que dirige el director técnico Ángel David Comizzo -quien tiene su tercera etapa en Ate- quedó listo para su debut en la Liga 1 ante Melgar el sábado 13 de marzo.

José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Armando Alfageme, Rafael Guarderas, Hernán Novick, Luis Urruti, Nelson Cabanillas y Enzo Gutiérrez fue la oncena inicial de parte del también exjugador de River Plate.

Luego, en el duelo entre suplentes, el DT de Universitario de Deportes mandó a Diego Romero, José Zevallos, Brayan Velarde, Leonardo Rugel, José Soto; Christian Flores, Jorge Murrugarra; Piero Quispe, Mathías Carpio, Alexander Succar y Alex Valera.

