Irven Ávila falló desde los doce pasos en el Sporting Cristal ante Municipal. | Fuente: GolPerú

No pudo ser. Sporting Cristal vs. Municipal cerró la jornada de este martes por la fecha 4 de la Liga 1 Betsson en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. El delantero Irven Ávila fue protagonista, aunque no precisamente porque haya hecho un gol.

Sucede que a poco que acabe el primer tiempo de este Sporting Cristal frente al Municipal, Irven Ávila falló un penal que pudo ser el transitorio 1-1 para los celestes en esta nueva fecha de la Liga 1 Betsson.

A los 44', Nilson Loyola recibió una clara falta de parte de Franco Medina y el árbitro Diego Haro no cobró en cobrar la pena máxima a favor de Sporting Cristal. Ante ello, Irven Ávila se paró frente al balón.

Irven Ávila y su penal fallado en Sporting Cristal vs. Municipal

Este fue el penal que falló Irven Ávila en Sporting Cristal. | Fuente: GolPerú

El también exSport Huancayo y Monarcas Morelia de México le pegó muy abajo, por lo que el esférico salió completamente desviado.

Los dirigidos por el director técnico Roberto Mosquera alinearon con Renato Solís; Nilson Loyola, Omar Merlo, Jesús Castillo, Carlos Lora; Christofer Gonzales, Horacio Calcaterra, Alejandro Hohberg; Irven Ávila, Washigton Corozo y Marcos Riquelme.

Por su parte, Municipal salió frente a Sporting Cristal con Diego Melián; Franco Medina, Marco Saravia, Luis Cardoza, Alexis Cossio; Jhony Galli, Jean Pierre Archimbaud; Emilio Saba, MArio Velarde; Erinson Ramírez y Roberto Ovelar.

NUESTROS PODCAST

Existen diversos mitos respecto a qué características genéticas representarían un mayor riesgo al contraer coronavirus. El Dr. Elmer Huerta nos explica si es verdad o no que determinados grupos sanguíneos tienen o no relevancia para determinar un mayor riesgo en la covid-19.

Te sugerimos leer