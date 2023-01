Universitario vs. Binacional | Fuente: Liga 1

Jonathan Dos Santos volvió al gol y fue el encargado de romper la paridad sin goles en el cotejo entre Universitario de Deportes y Binacional, correspondiente a la decimoséptima fecha de la Liga 1 Movistar en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Dos Santos no había podido anotar en la jornada anterior ante UTC y por ende fue superado por Juan Matías Succar en la tabla de goleadores. No obstante, el artillero no es de estar mucho tiempo sin anotar, así lo demostró en la temporada, por lo que festejó nuevamente y suma ya 11 dianas, igualando con el atacante de Municipal.

A los 21 minutos, la 'U' jugó en corto un tiro de esquina. Alejandro Hohberg pasó para Donald Millán y el colombiano le devolvió el pase. Aunque la jugada fue muy fina, el '10' crema estaba habilitado, por lo que envió un centro al área, donde Dos Santos arremetió para celebrar el 1-0 a favor de Universitario.

ALINEACIONES:

Binacional: Raúl Fernández; Jeickson Reyes, Eder Fernández, Ángel Pérez, Felipe Mesones, Ángel Ojeda, Johan Arango, Ángel Romero, Mauricio Matzuda, Roque Guariche, Héctor Zeta.

Universitario: Diego Romero; José Zevallos, Brayan Velarde, Nelinho Quina, Iván Santillán, Gerson Barreto, Rafael Guarderas, Donald Millán, Alberto Quintero, Alejandro Hohberg, Jonathan Dos Santos.

