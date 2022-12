Alejandro Hohberg puso el 2-0 ante Binacional. | Fuente: GOL Perú

Este lunes Universitario de Deportes venció por 2-0 a Binacional por la fecha 9 de la Fase 2 de la Liga 1 y, con esto, los 'cremas' se metieron directamente a la final del torneo.

Si bien ya Alejandro Hohberg había anotado en el minuto 46, al inicio del segundo tiempo, decidió sentenciar el triunfo y asegurar la final con un doblete en el minuto 90.

La jugada inició con Donald Millán quedando solo con la pelota por en centro del campo y solo con una marca. Por izquierda venía desprendiéndose Hohberg que terminó siendo asistido por el 'Mago'. Una vez cerca del arco, Hohberg decidió pegarle fuerte y arriba frente al arco de Raúl Fernández.

Con este resultado, los 'cremas' no solo han entrado directamente a la final, sino que también están clasificados a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2021.

