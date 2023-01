¡Se juega! El Universitario - Sporting Cristal va el sábado en el Monumental | Fuente: Facebook Sporting Cristal

Se acabó la novela. El encuentro entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal por la fecha 11 del Torneo Clausura sí se jugará este sábado 12 (8:00 pm) en el Estadio Monumental, tal y como estaba prevista.

En principio, estaba el pedido de Universitario ante la Federación Peruana de Fútbol para que el encuentro se postegue debido a que no podrán contar con seis jugadores: Bryan Velarde y Jesús Barco (Sub 23), Aldo Corzo, Armando Alfageme, Alejandro Hohberg (Selección Mayor) y Alberto Quintero (Selección de Panamá).

Sin embargo, no existe razón de fuerza mayor para que el partido no se realice y en Sporting Cristal así lo hicieron saber. En tienda rimense tampoco contarán con siete elementos: Gianfranco Chávez, Jesús Pretell, Kevin Sandoval, Martín Távara y Christopher Olivares (Sub 23), Patricio Álvarez y Christofer Gonzalez (Selección Mayor).

Con todo esto, el encuentro entre Universitario y Sporting Cristal deberá jugarse sin contratiempos y solo con la presencia de hinchada local en las tribunas del Estadio Monumental.

Sporting Cristal y Universitario igualaron 1-1 en el Torneo Apertura | Fuente: Facebook Sporting Cristal.

Te sugerimos leer