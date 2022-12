Universitario de Deportes viene de derrotar a Los Caimanes por la Copa Bicentenario. | Fuente: Prensa Universitario de Deportes

Universitario de Deportes informó que, por recomendaciones de la Policía Nacional, el duelo contra la San Martín en el Estadio Monumental se iba a realizar sin público. No obstante, en diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, Enrique de la Rosa, director general de la DISEDE, dio a conocer que la institución crema habría sido la que pidió el no ingreso de hinchas a este cotejo.

"Las garantías ya estaban dadas para que Universitario de Deportes juegue con público. Tengo entendido que es una decisión del club haber solicitado jugar a puertas cerradas por una información que tiene del departamento de inteligencias. La Policía Nacional, incluso, ya tenía su plan de operaciones para realizar el día de hoy. Sin embargo, finalmente es el equipo el que decide esta situación", dijo.

Por otro lado, De la Rosa comunicó que hasta hace poco, en la reunión de coordinación de Universitario de Deportes, no se presentó ningún problema. Incluso, indicó que las garantías para este duelo aún no se han retirado.

"El inspector designado para este partido llevó a cabo la reunión de coordinación sin problemas. Si me dicen que la Policía Nacional ha dado un informe, a nosotros no nos han remitido nada. Las garantías se han dado y no se han retirado. Tengo entendido de que por ahí no habrían vendido entradas y eso sería lo que los llevó a tomar esta decisión", sentenció.

Escucha la entrevista de Enrique de la Rosa con 'Fútbol Como Cancha'. | Fuente: RPP

