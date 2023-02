José del Solar asumió la dirección técnica de César Vallejo a inicios del 2018. | Fuente: GolPerú

Universitario de Deportes se llevó un punto de su visita a Trujillo tras igualar sin goles con César Vallejo por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar. Sin embargo, en la entidad poeta hay una gran molestia por el penal no pitado por el árbitro Yovani Quevedo tras una acción donde el balón choca en el brazo de Alejandro Hohberg en área crema.

'Chemo' del Solar, director técnico de César Vallejo, se refirió a esta decisión tomada por Quevedo y la calificó de errónea al asegurar que el penal a favor de ellos fue claro. Asimismo, señaló que han sido perjudicados por los jueces a lo largo del año y sus quejas no reciben atención al no ser un equipo popular.

"Ha sido un partido muy parejo, pero hubo una jugada determinante en contra de la César Vallejo. Han pasado muchas veces en el año cosas así y no nos hacen caso por no tener la historia de Cristal, Alianza Lima o Universitario de Deportes. Hoy hubo un penal gigante que se vio en todo el Perú y el árbitro no lo cobró, así de sencillo", dijo.

Con este resultado, César Vallejo sumó 40 puntos en la tabla acumulada de la Liga 1 Movistar y trepó al octavo lugar. Mientras tanto, en el Torneo Clausura, se posicionan en el casillero 15 con doce unidades.

