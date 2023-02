José del Solar asumió la dirección técnica de la César Vallejo a inicios del 2018. | Fuente: Prensa UCV

Universitario de Deportes visitará a César Vallejo en uno de los partidos más atractivos de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar. Sin embargo, un detalle que llamó la atención de muchos fue la designación del árbitro Yovani Quevedo como el árbitro principal.

Ante ello, 'Chemo' del Solar conversó con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias y expresó su deseo de que haya un buen arbitraje este fin de semana. Además, 'Chemo' fue consultado sobre las constantes críticas hacia los referís de parte de distintos entrenadores de la Liga 1 Movistar.

"A lo largo del año, yo también he sido perjudicado por los árbitros. He escuchado a Pablo Bengoechea, Ángel Comizzo y otros entrenadores también hablar de este asunto. Sin embargo, no creo que los jueces lo hayan hecho de mala fe ni con mala intención. Ojalá el arbitraje del partido contra Universitario de Deportes sea correcto e imparcial, no espero que nos favorezcan bajo ningún punto de vista ni que nos perjudiquen", dijo.

César Vallejo tan solo ha sumado diez puntos en lo que va del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar. Sin embargo, esperan finalizar el año de la mejor manera y un triunfo ante Universitario de Deportes sería un gran punto de inicio para ello.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Escucha la entrevista de 'Chemo' del Solar en 'Fútbol Como Cancha'. | Fuente: RPP

