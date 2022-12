Universitario de Deportes tan solo tiene un punto en lo que va de la Liga 1 Betsson. | Fuente: Prensa Universitario

Universitario de Deportes no la vio este viernes ante Cantolao por la fecha 2 de la fase 1 de la Liga 1 Betsson. Los merengues, dirigidos por Ángel David Comizzo, no pudieron y cayeron 3-1 ante el 'Delfín', con lo que aún no gana en el torneo local.

El autor del único gol de Universitario de Deportes ante Cantolao fue Alex Valera. El delantero, exDeportivo Llacuabamba, habló tras el cotejo y espera que el desempeño de su conjunto levante para escalar posiciones en la Liga 1 Betsson 2021.

"Por distraídos llegaron los goles (para Cantolao). Ellos supieron manejar el partido. Estoy molesto por el resultado y tuvimos bajas. Toca enfocarnos en el próximo cotejo", sostuvo el atacante de Universitario de Deportes.

En la primera fecha, los hombres de Ángel Comizzo igualaron 1-1 con Melgar de Arequipa en el Estadio Alberto Gallardo, del Rímac.

Ahora, a Universitario de Deportes tan solo le queda trabajar para lavarse la cara de esta dura caída frente a Cantolao. Este 3 de abril, se medirá ante UTC de Cajamarca.

También, hay que tener en cuenta que los merengues tienen en el horizonte la fase de grupos de la Copa Libertadores. Junto a Sporting Cristal, serán parte de este torneo dentro de la ronda de los 32 mejores de América.

