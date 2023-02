Sebastián Enciso, el goleador juvenil de Universitario que se unió a Racing de Argentina. | Fuente: Universitario de Deportes

Un nuevo futbolista peruano está por empezar su aventura en el exterior. Se trata del atacante de 17 años Sebastián Enciso, que disputó la Copa Federación con Universitario de Deportes y destacó especialmente en la última campaña, donde finalizó como el goleador crema.

Sebastián Enciso juega de extremo o segundo delantero y se caracteriza por su rapidez y gusto por los duelos individuales. También destaca por sus ejecuciones de tiro libre, vía por donde hizo varios goles. En la temporada 2019, fue el máximo goleador de Universitario y el segundo máximo anotador de la Copa Federación, a nivel general, con 45 goles.

“Me siento muy contento por llegar a Racing. Era la oportunidad que estaba esperando y gracias a Dios llegó”, contó Enciso, en entrevista con el portal Fútbol de Menores. Además, detalló cómo se dio la opción de llegar al cuadro de Avellaneda. “Mi tío Julio Luna es amigo de Ramón Mifflin y como él jugó en la 'Academia' me ayudó para pertenecer al club”, dijo.

Sin embargo, el caso tendría aún muchos aspectos por resolver, como el acuerdo entre los clubes. El jugador, quien ya está en Argentina, recién cumplirá la mayoría de edad en octubre de 2020 y no cuenta con la aprobación de Universitario.

“Cuando a un futbolista menor de edad se lo quiere llevar un club del exterior, deberá solicitar el transfer internacional (CTI) y ese documento solo lo autoriza el club de procedencia”, expresó Jean Ferrari, gerente deportivo de Universitario, a través de sus redes sociales. Además, expresó que de ser necesario recurrirán al TAS.

El futbolista, en entrevista con el diario Depor, respondió a la posición de Ferrari e insistió que ya no tiene ningún vinculo con la ‘U’. “Él está equivocado al decir que una transferencia es de club a club porque cuando el jugador no tiene contrato, es libre de ir a cualquier parte del mundo bajo la ley de patria potestad”, expresó.

De acuerdo con Ferrari, Enciso iba a trabajar esta temporada con la reserva del elenco crema, pero el jugador contó que no se le ofreció las mismas opciones que a otros elementos de su misma categoría.

“El señor Jean Ferrari no me ofreció contrato, a pesar de todo lo que yo di a Universitario y sí lo hizo con otros jugadores del club. Me sentí lastimado y por eso tomé la decisión de irme a Racing. Las reglas de FIFA dicen que, al no tener contrato, no estoy obligado a quedarme en Universitario”, agregó.

El caso aún tiene mucho por resolver, lo concreto es que Enciso, quien asomaba como uno de los valores de las canteras de Universitario a futuro, hoy está lejos del club.

