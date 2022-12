Paulo de la Cruz debutó profesionalmente con Universitario en el 2018. | Fuente: Prensa Universitario

Más de un jugador de Universitario de Deportes terminó la última práctica sabiendo que Ángel Comizzo no iba a seguir siendo entrenador del club para la próxima temporada. Uno de los más afectados al respecto fue Paulo de la Cruz, el joven volante del equipo merengue.

En rueda de prensa, Paulo de la Cruz manifestó su tristeza con la partida de Ángel Comizzo de Universitario de Deportes y lo consideró como un segundo papá. Además, lo calificó como uno de los mejores técnicos que ha tenido en su corta carrera.

"Ángel Comizzo es como un segundo padre para mí. Más allá del fútbol, tengo una muy buena confianza con él. Me aconsejaba y me hablaba después de los partidos, es buena persona. Diría que ha sido el mejor entrenador que he tenido en mi carrera junto a Pedro Troglio, que me dio la oportunidad, y Juan Pajuelo", dijo.

Si bien Paulo de la Cruz comenzó el año con Universitario de Deportes teniendo poca continuidad con Nicolás Córdova al mando, tras la salida del chileno y el ingreso de Ángel Comizzo fue sumando minutos de juego. Al final, el mediocampista crema disputó quince encuentros con el club en la Liga 1 Movistar.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Paulo de la Cruz reveló que Ángel Comizzo es uno de los mejores entrenadores que ha tenido. | Fuente: RPP

Te sugerimos leer