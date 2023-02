Yoshimar Yotún volante peruano. | Fuente: AFP

En una conversación por el Instagram de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Yoshimar Yotún y Edison Flores hablaron de diversos temas en medio de sus respectivas cuarentena por la pandemia de coronavirus.

En uno de los momentos más llamativos de la charla, Yotún realizó una declaración que seguramente no gustará a los hinchas de Sporting Cristal. El mediocampista del Cruz Azul señaló que tiene en su poder una camiseta de Universitario de Deportes y que le "queda bien".

“¿Te imaginas yo en la U? La verdad es que tengo la camiseta, me la he probado ¡y me queda muy bien, causa!", indicó Yotún causando la sorpresa del 'Oreja' Flores, que se encuentra en Estados Unidos donde milita en el DC United.

Además ambos futbolistas comentaron el peculiar look del entrenador de la bicolor Ricardo Gareca durante su confinamiento.

'Yoshi', con 30 años, mantiene un buen nivel en el fútbol extranjero, aunque en las próximas temporadas no se descarta su vuelta al fútbol peruano donde es identificado con Sporting Cristal.

Yotún empezó como lateral izquierdo, pero ahora se desempeña como volante. Además de Sporting Cristal ha jugado en el José Gálvez y en el exterior en el Malmô (Suecia), Vasco Da Gama (Brasil), Orlando City (Estados Unidos) y ahora en el Cruz Azul.

