Universitario de Deportes se entrena a la espera de conocer su rival en la gran final de la Liga 1 2020 (será Sporting Cristal o Ayacucho FC). También, en la tienda merengue se ve el tema de renovaciones y fichajes, y en la mira estuvo Yorkman Tello, volante peruano que pasó por Deportivo Binacional.

Yorkman Tello estuvo en la órbita de Universitario de Deportes para la Liga 1 2021, aunque el mediocampista al final se decidió y firmó por Cusco FC. En conversación con TV Perú Deportes, dio cuenta del acercamiento de los merengues para que sea convierta en su nuevo jugador.

"En Universitario se acercaron y me dijeron que espere a que termine el campeonato, pero tenía que asegurarme. Quizás al final no se daba nada y me quedaba en el aire. El técnico Ángel Comizzo me dijo que siga así y la verdad que le deseé suerte para la final", le dijo Tello al citado medio.

Además, el volante comentó su desempeño a lo largo de la temporada del fútbol nacional que está a poco de terminar. "Jugar la Copa Libertadores (con Binacional) fue bueno como experiencia. Con Cusco FC hablé a mitad de este año y todo se dio", añadió.

Universitario de Deportes ya está clasificado a la final de la Liga 1 2020 al ganar la Fase 1 y quedar dentro de los dos primeros equipos en la Tabla Acumulada. Aún no se sabe a certeza si es que Federico Alonso estará apto para la finalísima.

