Federico Alonso se perdió toda la Fase 2 de la Liga 1 | Fuente: Prensa U

Resta cada vez menos para la primera final de la Liga 1 entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Tras acumular días de preparación para la lucha por el título nacional, Ángel Comizzo resolvió la lista de futbolistas que concentran para el cotejo de este miércoles en el Estadio Nacional y la principal novedad es la inclusión de Federico Alonso.

El defensor central uruguayo sufrió una fractura de clavícula el pasado 5 de octubre y ello le llevó a perderse toda la Fase 2. La clasificación de la 'U' de forma directa a la final le permitió ganar más tiempo para su recuperación y puesta a punto, por lo que el técnico decidió tomarlo en cuenta entre los concentrados para la primera final.

Tras la última práctica de este martes en el Estadio Monumental, los cremas llegaron hasta el Hotel Holiday Inn en San Isidro, con Alonso como parte del grupo.

No obstante, no es la única novedad que presenta el equipo, ya que Comizzo decidió que sean 22 los futbolistas que concentren de cara al choque contra los rimenses y no los habituales 18.

LOS 22 DE COMIZZO:

José Carvallo, Aamet Calderón, Diego Chávez, Federico Alonso, José Zevallos, Aldo Corzo, Brayan Velarde, Nelinho Quina, Junior Morales, Luis Valverde, Iván Santillán, Rafael Guarderas, Jesús Barco, Armando Alfageme, Alejandro Hohberg, Gerson Barreto, Donald Millán, Luis Urruti, Alberto Quintero, Paulo De la Cruz, Alexander Succar y Jonathan Dos Santos.

Universitario quedó concentrado para la primera final de la Liga 1 | Fuente: RPP Noticias

