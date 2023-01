Alejandro Hohberg y Jesús Barco han sido convocados por fecha FIFA | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

Tras oficializarse la convocatoria de Alejandro Hohberg a la Selección Peruana, Universitario de Deportes se quedará sin seis titulares para su próximo partido ante Sporting Cristal por la fecha 11 del Clausura por la Liga 1. Esto ha generado preocupación en la interna del cuadro crema teniendo en cuenta que están en plena lucha por el titulo.

Los seis titulares de Universitario de Deportes que han sido convocados son Alejandro Hohberg, Aldo Corzo, Armando Alfajeme, Alberto Quintero (Panamá), Brayan Velarde (Sub 23) y Jesús Barco (Sub 23). Otra baja por fecha FIFA es Henry Vaca a (Bolivia-Sub 23). Es decir, Ángel Comizzo no podrá contar con ellos para la próxima jornada.

"Ni bien nos enteramos de la convocatoria de Hohberg, hemos evaluado esa posibilidad (postergar el partido). Universitario tiene un equipo corto y estamos cediendo cinco a seis jugadores titulares. Pero no es fácil suspender un partido, es un tema que debe analizar la FPF y la ADFP", dijo Raúl Leguía, administrador del club crema, a RPP Noticias.

Sobre la posición de Sporting Cristal de no aceptar una posible postegación del partido contra Universitario. "A nosotros tampoco nos gusta postergar partidos. Estamos orgullosos que nuestros jugadores estén en la selección, pero esto es algo sui generis porque también nos hace un daño, pero tenemos que llegar a un consenso. Al finalizar el duelo contra Boys, veremos qué pasa. ", agregó.

Universitario de Deportes es líder del Clausura con 22 puntos y Sporting Cristal, tras su victoria ante Garcilaso, se colocó a dos unidades de los cremas.

