Marcelo Vivas sobre partido amistoso ante Universitario: 'No lo confirmo hasta que se cumplan todos los protocolos'. | Fuente: Liga 1

Algunos equipos vienen realizando partidos amistosos como entrenamiento para el reinicio de la Liga 1. Entre ellos, Universitario de Deportes oficializó que tendría un encuentro de práctica ante Sport Boys. Sin embargo, para Marcelo Vivas, entrenador 'rosado', esto todavía no puede asegurarse.

"El partido yo no lo voy a confirmar hasta que mañana nos hagamos la puerta rápida luego del entrenamiento. Si nosotros nos hacemos las pruebas rápidas y están todos los protocolos, el partido lo confirmo, si no, no lo voy a confirmar", sostuvo Marcelo Vivas en una conferencia de prensa realizada vía Zoom.

Asimismo, afirmó que, de jugarse, ya tiene planteado cuál será el formato a utilizar: "La idea es hacer dos tiempos de 45 minutos haciendo un mix. Ahí no van a ver al equipo titular, porque hay una mezcla. Esto lo aclaro porque si entusiasman porque ganamos, posiblemente este no sea el equipo titular, y si perdemos tampoco será una cosa mala, sino que uno está probando".

Según pudo conocer RPP Noticias, Sport Boys cuenta con tres casos positivos de coronavirus diagnosticados a través de pruebas rápidas, siendo uno de ellos futbolista. Por su parte, el plan del club es contrastar estos resultados con pruebas moleculares para tener mayor certeza al respecto.

En tanto al partido amistoso, Universitario de Deportes comunicó a través de su página web que el compromiso está programado para este sábado 1 de agosto a las 9 am en la sede del playa del colegio San Agustín.

