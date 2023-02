Jorge Pinos arquero del equipo ecuatoriano. | Fuente: EFE

Universitario de Deportes visitará este miércoles a Independiente del Valle por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Libertadores 2021. En la previa del este compromiso se conoció que el arquero del cuadro ecuatoriano Jorge Pinos desea jugar por Alianza Lima en un futuro cercano.

En entrevista con DirecTV Sports, Jorge Pinos señaló que no tendría problemas en jugar en el fútbol peruano. "Sí, podría ser. Si hay una oportunidad de jugar en Perú, por mi encantado de la vida y demostrar de qué estoy hecho y por qué soy uno de los mejores arqueros de Sudamérica", señaló.

En otro momento, no ocultó admiración por Alianza Lima. "He visto bastante fútbol peruano y uno de los equipos que me llama la atención es Alianza Lima por su infraestructura, por su historia y por todo lo que ha conseguido en el fútbol peruano", agregó.

"Creo que es un proyecto que uno como jugador lo tiene. Espero que si se llega a dar esa oportunidad y se me abren las puertas del fútbol peruano irlo a hacer de la mejor manera y ganar títulos importantes en mi vida", destacó.

El golero de 31 años dijo que no dudaría en aceptar una oferta para jugar en Alianza. "Por mi encantado de la vida. Estaría dispuesto a ir a una gran institución", culminó.

