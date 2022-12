Deportivo Coopsol vs. Universitario de Deportes | Fuente: Universitario de Deportes

Luego de una infartante tanda de penales, Universitario de Deportes perdió (4-3) ante el Deportivo Coopsol y quedó eliminado en la Copa Bicentenario. En los 90 minutos de juego el marcador terminó 1-1 en el Segundo Arana Torres de Huacho.

Universitario sufrió por la lesión de Pablo Lavandeira en el arranque del partido. Sin embargo, el equipo crema se recuperó del golpe y abrió el marcador a través de Rafael Guarderas, quien con un remate de derecha anotó en la portería de Carlos Gómez.

En la complementaria, el cuadro de la Segunda División igualó la contienda mediante un polémico penal tras una falta en el área contra Santiago Ciganda. Pedro Gutierrez se encargó de colocar el 1-1 que provocó la definición de penales.

En la tanda de penales, el arquero Gómez se convirtió en el héroe de su equipo al tapar los disparos de Nelinho Quina, Guarderas, Anthony Osorio y Carlos Olascagua, que falló de manera increíble.

Al igual que Alianza Lima y Sporting Cristal, el equipo crema cayó eliminado en las fases previas de la Copa Bicentenario. Ahora tendrá que enfocarse en el Torneo Clausura.

Definición por penales:

FALLÓ UNIVERSITARIO: Carlos Olascuaga falló de manera increíble.

GOL DE COOPSOL: Anotó Brian Berrnaola.

FALLÓ UNIVERSITARIO: Anthony Osorio falló tras remate de derecha.

FALLÓ COOPSOL: erró Danny Kong.

GOL DE UNIVERSITARIO: Hohberg anota para los cremas.

GOL DE COOPSOL: Gutierrez anota con un disparo al centro.

GOL DE UNIVERSITARIO: Barco anota con solvencia.

FALLÓ COOPSOL: Diego Mayora disparó desviado.

FALLÓ UNIVERSITARIO: Gómez vuelve a atajar un penal. Esta vez a Guarderas.

FALLÓ COOPSOL: Carvallo ataja el disparo de Arana.

GOL DE UNIVERSITARIO: Cabanillas anota con un buen disparo.

GOL DE COOPSOL: Clifford Seminario anota de zurda.

FALLÓ UNIVERSITARIO: Gómez tapa el disparo de Nelinho Quina.

GOL DE COOPSOL Silva anota en la portería de José Carvallo.

Universitario de Deportes vs. Deportivo Coopsol, alineaciones confirmadas:

Universitario: Carvallo; Zevallos, Velarde, Morales, Quina; Barco, Guarderas; Correa, Lavandeira, Hohberg; Osorio.

Coopsol: C. Gómez; B. Bernaola, B.Arana, J. Casanova, E. Silva; E. Gonzales, C. Seminario; P. Gutiérrez, I. Kahn, S. Ciganda y C. Pérez.

LA PREVIA

Universitario de Deportes vs. Deportivo Coopsol se enfrentan este miércoles a las 3:00 pm. en Huacho por los cuartos de final de la Copa Bicentenario. El partido será televisado EN VIVO por Gol Perú, pero también podrás seguirlo EN DIRECTO vía RPP y ONLINE en esta nota.

Los cremas, dirigidos por Ängel Comizzo, llegan de vencer 2-1 a Melgar por la Liga 1. Sin embargo, para este encuentro tendrán cinco bajas obligadas: Aldo Corzo, Alberto Quintero y Henry Vaca están con sus selecciones, Christian Ramos está suspendido y Gerson Barreto ya jugó este torneo con Cantolao. Además, el cuerpo técnico le dio descanso a Armando Alfageme, por la seguidilla de partidos.

Por otro lado, el equipo comandado por Francisco Melgar también ganó en su última jornada de la Liga 2: el marcador quedó 2-1 ante Cienciano a favor de los locales.

Universitario de Deportes eliminó a Los Caimanes en la fase previa. Deportivo Coopsol, por su parte, venció a San Martín. Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos de la Copa Bicentenario. En esa ocasión, los tres puntos fueron para Deportivo Coopsol, que goleó 3-0 al cuadro merengue. Ahora, los de Chancay intentarán repetir el plato, mientras que los cremas irán por la revancha.

El árbitro del encuentro será Jorge Panta. Sus asistentes, Jesús Pinto y Víctor Escobar. El cuarto árbitro, Bruno Pérez, mientras que Francisco Núñez cumplirá la función de asesor.

Posibles alineaciones para el Universitario de Deportes vs. Deportivo Coopsol:

Universitario de Deportes: José Carvallo; Zevallos/Morales, Brayan Velarde, Nelinho Quina; Carlos Olascuaga, Rafael Guarderas; Paulo De la Cruz, Alejandro Hohberg, Pablo Lavandeira; Anthony Osorio.

Deportivo Coopsol: Carlos Gómez, Junior Casanova, Brian Bernaola, Aldair Bravo, Édison Silva, Crifford Seminario, Erick Gonzales, Israel Kahn, Pedro Gutiérrez, Carlos Pérez, Santiago Ciganda.

