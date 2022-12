Universitario enfrenta a Mannucci con la ilusión de ganar el grupo A de Fase 1 | Fuente: Universitario | Fotógrafo: Roger Campos

EL PARTIDO:

Este domingo Universitario de Deportes empató sin goles ante Carlos A. Mannucci por la última fecha de la Fase 1 y se quedó sin chances de ser finalista por el Grupo A en esta primera mitad del torneo Liga 1 Betsson.

Si bien en el primer tiempo el cuadro 'crema' pudo tener mayor dominio del encuentro, no llego a concretar mientras que el conjunto 'Carlista' apelaba a los balones largos y las pelotas paradas. Pero no tuvo aproximaciones muy peligrosas frente al arco de José Carvallo.

Ya en la segunda parte, Pablo Peirano acertó en los recambios y pudo ser más ofensivo. Mientras que Universitario de Deportes lograba desequilibrios con Alberto Quintero y Luis Urruti, pero sin concretar. Una jugada polémico llegó alrededor del minuto 70 luego de que José Carvallo cometiera falta sobre Rely Fenrández al darle una patada a la altura de la cara que no fue cobrado por el árbitro Fernando Legario.

Con este resultado y la victoria de San Martín sobre Deporitvo Municipal, el cuadro 'santo' clasificó a la final de la Fase 1 junto a Sporting Cristal.

PREVIA:

VER Universitario vs Mannucci EN VIVO | Llegó la última fecha de la Fase 1 para Universitario de Deportes y, aunque no dependen de sí mismos, está en la pelea por ganar el Grupo A. La 'U' tiene opciones de llevarse su serie, pero para ello es necesario que consiga el triunfo y esperar que no lo hagan San Martín, Cienciano y Ayacucho FC.

Su último rival será Carlos A. Mannucci, elenco que comenzó bien la temporada y se le escaparon varios resultados favorables en las últimas jornadas. Además, Universitario tendrá que lidiar con varias ausencias, entre ellas la del uruguayo Hernán Novick.

El '10' vio la roja en el último encuentro ante Ayacucho FC y no podrá ser tomado en cuenta. Junto a él tampoco estará el uruguayo Federico Alonso y el juvenil Christian Flores. Además, Universitario todavía necesita sumar en la Bolsa de Minutos y Ángel Comizzo apostaría por la titularidad de Guillermo Larios como centrodelantero.

Universitario vs Mannucci: alineaciones confirmadas

Universitario: José Carvallo; José Zevallos, Aldo Corzo, Nelinho Quina, Luis Valverde, Armando Alfageme, Rafael Guarderas, David Soto, Alberto Quintero, Alex Valera, Luis Urruti

Mannucci: Manuel Heredia; Rafael Lutiger, Gonzalo Godoy, 2Renzo Alfani, Lucas Rodríguez; Javier Núñez, Jean Pierre Fuentes, David Dioses, Rely Fernández, Felipe Rodríguez; José Carlos Fernández.

Universitario vs Mannucci: transmisión minuto a minuto

LA PREVIA

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs. Carlos A. Mannucci?

Universitario vs. Carlos A. Mannucci chocarán en duelo vibrante el domingo 23 de mayo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el Estadio Iván Elías Moreno.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Universitario vs. Carlos A. Mannucci?

El partido EN DIRECTO será transmitido por los 89.7 FM de RPP Noticias. La señal de TV estará a cargo de Gol Perú y vía móvil podrá verse a través del App Movistar Play. Todos los detalles del compromiso los podrás encontrar en la página web de RPP.pe

Universitario vs. Carlos A. Mannucci, horarios en el mundo:

1:30 p.m.: Estados Unidos (Los Ángeles)

3:30 p.m.: México DF, Estados Unidos (Chicago)

3:30 p.m.: Perú, Colombia, Ecuador

4:30 p.m.: Estados Unidos (Miami y New York)

4:30 p.m.: Chile, Bolivia, Paraguay

5:30 p.m.: Argentina, Uruguay, Brasil.

10:30 p.m.: España, Francia, Italia

Universitario vs. Mannucci: así llegan al partido

