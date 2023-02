Universitario empató 0-0 con Cantolao en la fecha 7 de la Liga 1 | Fuente: Liga 1

Universitario de Deportes empató 0-0 con Cantolao en el primer compromiso de la jornada 7 de la Liga 1 Movistar, la cual marcó el retorno oficial del fútbol peruano tras la pandemia del coronavirus. Para Ángel Comizzo, entrenador de los merengues, su equipo tuvo "ansiedad" por encontrar el gol durante la etapa incial del cotejo.

“Creo que el equipo estuvo ansioso, sabíamos que eso podía llegar a ocurrir. En el entretiempo corregimos e insistimos en lo que trabajamos y el equipo mejoró mucho, teniendo el 60% de la posesión del balón", señaló el técnico tras el choque.

Universitario contó con dos remates al poste durante el primer tiempo y en el complemento la intervención del portero Erick Delgado fue fundamental para sostener al cuadro 'Delfín'. Comizzo explicó que solo practicó una variante de las cinco permitidas en el compromiso debido a la buena respuesta física de su plantel.

"Físicamente el plantel se comportó a la altura, no hicimos muchos cambios, el rival sí. Nosotros tuvimos claras situaciones de gol, Cantolao juega bien, sabe de movimientos y tuvimos muchas ocasiones de anotar, pero no pudimos concretar. Si concretábamos una, el partido se abría. Me gustó el segundo tiempo", añadió Comizzo.

Con este empate, la 'U' registra 13 unidades en la tabla de posicones de la Liga 1 Movistar, manteniéndose en la cuarta casilla. Para la octava fecha tendrá que rivalizar contra Universidad San Martín.

