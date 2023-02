Universitario de Deportes 1-0 Alianza Universidad | Fuente: Prensa U

Sigue en el camino del triunfo. Universitario de Deportes venció 1-0 a Alianza Universidad este sábado en el Estadio Iván Elías Moreno, en cotejo correspondiente a la segunda jornada de la Fase 2 de la Liga 1 Movistar, con lo que volvió al primer lugar del Grupo A.

La diferencia en el marcador fue mínima y el encargado de romper la paridad en Villa El Salvador fue el atacante uruguayo Luis Urruti, quien sobre el complemento conectó de cabeza y anotó, aunque la jugada estuvo acompañada por la polémica debido a la intervención de su compañero Alexander Succar.

Ángel Comizzo apostó para este cotejo por la estructura habitual de su oncena, aunque con la inclusión de Diego Chávez y Aldo Corzo siendo el lateral izquierdo, ante el lesionado Iván Santillán. Los cremas no contaron con la misma libertad de poder dominar con la posesión del balón, ya que los huanuqueños le discutieron en ese sentido, teniendo incluso más chances de marcar en la primera etapa.

Brayan Velarde interceptó un remate de Julio Landauri cuando ya José Carvallo había sido superado y luego Óscar Vílchez impactó un remate en el poste. El no poder concretar le costaría al elenco de Rony Revollar, ya que en el complemento la 'U' tuvo más presencia en campo contrario, aunque sin la habitual administración por el manejo de la pelota y la explosión de bandas.

Sobre los 57', Urruti conectó de cabeza un centro de Aldo Corzo que no logró despejar Diego Encinas, anticipando al arquero Morales y mandando el balón a la red. La jugada fue polémica, ya que al momento del contacto del uruguayo, Succar estaba en posición adelantada. Fue hacia el balón y aunque no llegó a tocarlo, intervino, hecho que no señaló el juez Augusto Menéndez ni el línea Carlos Llerena.

No fue la mejor presentación del colegiado, ya que también estuvo en la polémica un jalón en el área de Nelinho Quina sobre Maidana y posterior contacto del brazo con el balón, por parte del crema.

Con Urruti como protagonista principal del gol en su últimos juegos, la 'U' sumó su segunda victoria en el Grupo A de la Fase 2, liderando al lado de Sporting Cristal. Además, en la tabla acumulada ya son 48 unidades las que registra.

Alianza Universidad vs. Universitario: EN DIRECTO: alineaciones confirmadas

Alianza Universidad: Diego Morales; Juan Camara, José Cánova, Diego Encinas, Elías Ramos; Julio César Landauri, Óscar Vílcjez, Juan Morales, Giornado Mendoza; Enzo Maidana, Jack Durán.

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Brayan Velarde, Nelinho Quina, Diego Chávez, Gerson Barreto, Aramando Alfageme, Alberto Quintero, Donald Millán, Luis Urruti, Alexander Succar.

Alianza Universidad vs. Universitario, EN DIRECTO: minuto a minuto

PREVIA

La 'U' tiene como principal anhelo conseguir el título de la Liga 1 Movistar en esta temporada, algo que los cremas planean alcanzar sin la necesidad de disputar los play off. Para ello deberán ganar la Fase 2, dependen de sí mismos, y se estrenaron con una agónica victoria ante Atlético Grau.

El siguiente reto para el equipo crema es Alianza Universidad y nuevamente Ángel Comizzo tendrá bajas para la conformación de su oncena. A los lesionados Jonathan Dos Santos y Federico Alonso, se suma Alejandro Hohberg, que debe cumplir una fecha más de suspensión. No obstante, a un día del cotejo la institución confirmó que Iván Santillán sufre un esguince en la rodilla derecha, por lo que une a la lista de ausencias.

Así, el técnico tendrá que apostar por Axel Chávez para que se desempeñe como el lateral izquierdo. Quien retorna es Rafael Guarderas, que estaría la expectativa de la pareja Armando Alfageme y Gerson Barreto, la dupla que más se repitió en el eje del mediocampo conformado por Comizzo.

En el Grupo A, Sporting Cristal suma seis unidades, por lo que la 'U' se ve obligado a ganar para no verse detrás de los bajopontinos.

Por su parte, Alianza Universidad se estancó en la mitad de la tabla acumulada y luego de dos derrotas seguidas (Sport Boys y San Martín), espera sorprender al líder de la general.

ALINEACIONES PROBABLES:

Universitario de Deportes: José Carvallo; Aldo Corzo, Brayan Velarde, Nelinho Quina, Axel Chávez; Armando Alfageme, Gerson Barreto, Alberto Quintero, Donald Millán, Luis Urruti; Alexander Succar.

Alianza Universidad: Diego Morales; Alejandro Ramos, José Rivas, Gianmarco Gambetta, Carlos Gamarra; Jack Durán, Mario Ramírez, Giordano Mendoza, Julio Landauri; Enzo Maidana, Lionard Pajoy.

