Universitario de Deportes encadenó su tercera victoria consecutiva al vencer 3-2 a Alianza Universidad, en el Estadio Nacional, en duelo correspondiente por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar. De este modo, el equipo crema es más líder que nunca del certamen después de superar a su escolta.

Universitario fue un vendaval en el primer tiempo y Alianza Universidad no tuvo las armas suficientes para contrarrestar tal ofensiva. Así llegó el golazo de Iván Santillán, que tras un potente remate de zurda anotó en el minuto 30.

El segundo tanto del equipo de Ángel Comizzo tuvo como protagonista al goleador del equipo, el uruguayo Jonathan Dos Santos, quien con golpe de cabeza colocó el 2-0 a los 31.. La asistencia fue de Alejandro Hohberg (39'), quien se encargó de anotar el tercer tanto vía penal tras una falta contra Alberto Quintero.

Después del reinicio del fútbol peruano, Universitario empató 0-0 ante Cantolao y derrotó a San Martín (2-0), a Cienciano del Cusco (3-1) y ahora al cuadro huanuqueño que reaccionó en la complementaria.

Universitario no tuvo la misma convicción que en la primera mitad y sufrió por los goles de Hernán Rengifo (61' y 73'), que convirtió a través de un cabezazo y vía penal. Aunque todo ello no fue suficiente para la igualar la contienda.

Con este resultado, el equipo crema sumó 22 puntos y sigue firme en el liderato. Por su parte, Alianza Universidad se mantiene con 18 unidades.

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Alexis Barreto, Armando Alfageme, Donald Millán, Alberto Quintero, Alejandro Hohberg, Jonathan Dos Santos.

Alianza Universidad: Diego Morales; Elias Ramos, José Canova, Gianmarco Gambetta, Diego Encinas, Juan Morales, Juan Tuesta, Óscar Vílchez, Germán Pacheco, Lionard Pajoy, Enzo Maidana.

El equipo 'crema' llega con la finalidad de mantenerse como puntero del Torneo Apertura (19 puntos) y sacar ventaja sobre, justamente, el conjunto huanuqueño (18 puntos). Por lo que el compromiso será un compromiso crucial por conseguir la punta.

Por su parte, los dirigidos por Ángel Comizzo llegan de una victoria de 3-1 sobre Cienciano. Mientras que el equipo que dirige Rony Revollar busca volver a la senda del triunfo, pues repartió puntos contra Deportivo Municipal y, desde que reinició el torneo, han tenido una derrota y dos empates.

Cabe destacar que, ante la ausencia de Alexander Succar como herramienta de ataque, la responsabilidad para ir desde el arranque el once titular 'crema' será de Jonathan Dos Santos, quien viene de anotar un doblete en el ultimo compromiso ante Cienciano. Mientras que desde el equipo huanuqueño se tendrá a disposición a Jack Durán, quien ya se recuperó de su lesión.

Como se recuerda, en una reciente entrevista del delantero a TV Perú, Dos Santos dio a conocer su identificación con el conjunto 'merengue' y aseguró que quiere marcar un precedente: "Me dicen Dos Santos no te vayas, quédate muchos años en la ‘U’ y eso realmente te demuestra que estás haciendo muy bien tu trabajo. Ojalá Dios quiera que me pueda quedar por un tiempo más largo en la institución y hacer historia”.

