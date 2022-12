Pedro Troglio llegó a Universitario de Deportes en la temporada 2017 | Fuente: Andina

Pedro Troglio dirigió a Universitario de Deportes durante un año y medio, donde tuvo la oportunidad estar al frente de cinco clásicos del fútbol peruano ante Alianza Lima, ganando uno de ellos. El exentrenador merengue se expresó sobre el próximo duelo que protagonizarán ambos elencos, este domingo en el Estadio Monumental.

“Lo más lindo que tienen los clásicos es que uno los puede jugar, pero nadie sabe que los va a ganar o los va a perder todos. Claramente la gente dice los clásicos se ganan, pero todos los partidos se ganan y los clásicos más”, dijo Troglio en entrevista con Pulso Sport.

“Va a ser un partido complicado, primero porque Alianza no arrancó del todo bien en el torneo y necesita sumar. La ‘U’ venía bárbara y perdió el otro día de local (ante César Vallejo) y eso obvio que complica la idea inicial y la alegría que había. El clásico es un campeonato dentro del campeonato. Ojalá que Universitario pueda lograr la victoria, he dejado muchos amigos con los que todavía me hablo y ojalá pueda ganar”, agregó.

Asimismo, el DT argentino se refirió sobre Alexi Gómez, a quien dirigió en el conjunto crema y ahora viste la camiseta blanquiazul. “Estoy feliz que él esté feliz. A él le gusta jugar al fútbol, es un chico que hay que mimarlo. Encontró esta posibilidad y cada uno toma decisiones. Uno tiene que aceptarlo, más allá que a una gente de Universitario le pueda doler, él ha encontrado su camino y está feliz. No hay que condenar a un jugador por cambiar de camiseta”, mencionó.

